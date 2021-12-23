Українці намагаються витратити “вакцинальну тисячу” не за призначенням – як реагують у НБУ та кіберполіції

Понад 2 мільйони українців уже отримали свою тисячу за вакцинацію. Але не всі поспішають витрачати гроші на книги, квитки чи кіно. Люди активно шукають спосіб обійти обмеження і перевести кошти в готівку.





За даними Мінцифри, більшість українців витрачають ковідну виплату на книги. Водночас люди зізнаються, що якби не обмеження, то використали гроші на інші цілі.

Одна з власниць ковідної тисячі розповіла, що цього року складатиме ЗНО, а книги для підготовки коштують недешево. Якби не обмеження, то 1000 вона витратила б на продукти або ресторани.

Інша володарка 1000 від Зеленського не поспішає витрачати гроші та вважає, що навряд чи їх використає. Книжок у неї достатньо, а йти в кіно вона не хоче, тому що боїться інфікуватися ковідом.

Люди намагаються обійти систему та витрачають гроші на їжу у кінотеатрах. Але таку схему вже відслідковують і блокуватимуть. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деякі отримувачі вакцинальної тисячі пішли далі. Вони пропонують обміняти цифрові гроші на готівку. Вони пропонують купити квитки в кіно або транспорт зі знижкою в 50%. Такі пропозиції швидко поширюються у мережі. Кіберполіція та НБУ вже активно відстежують підозрілі пропозиції та виплати.

Перші оголошення з продажу віртуальної тисячі за 450 реальних гривень з’явилися ще 19 грудня. Станом на 21 грудня ми перевірили більше десятка сайтів та чатів, але так і не знайшли оголошень про обмін. Ймовірно, це робота НБУ та Кіберполіції. Нагадаємо, що понад 5 мільйонів українців подали заявку на виплату 1000 за вакцинацію. А понад 2 мільйони громадян уже отримали свою виплату.