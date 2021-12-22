Эксперты объяснили, почему доллар по 80 гривен – это наша недалекая реальность

Сейчас очень много разговоров вокруг курса валют, инфляции и других факторов, которые ежегодно наблюдаются перед Новым годом, но в этом году больше всего. Дело в том, что эксперты и финансовые аналитики не уверены, что после праздников что-нибудь изменится. Обычно незадолго после новогодних праздников курс успокаивался и ситуация стабилизировалась, но в 2022 году все может быть наоборот.





Есть много факторов, которые могут поколебать украинскую экономику, а гривну опустить максимально низко. Так низко, что доллар будет стоить от 40 до 80 грн. И представьте, 40 — это еще не самое плохое развитие событий, по крайней мере, так говорят аналитики.

Курс будет очень нестабильным, как и ситуация в Украине

Очень многое сейчас накопилось в Украине проблемных ситуаций и таких, за которые действительно нужно переживать. Нет угля, газ придется докупать и неизвестно по какой цене. Россия угрожает полномасштабной войной, максимально отпугивающей от Украины иностранных инвесторов. А еще — приватизация крупных банков, и монетарная политика Национального банка, от которого тоже пока неизвестно, что ждать.

В общем, уже после праздников доллар точно поднимется еще где-то на гривну и пересечет отметку в 28 грн. Ожидается, что при лучшем сценарии доллар остановится где-то на отметке 29 грн. Но может случиться и 100% девальвация гривни, как это было в 2014 году, и тогда доллар сразу вырастет до 40 грн и может расти даже до 80 грн. Эксперты считают, что такой сценарий возможен как минимум на 25%.

Украинцев призывают подготовиться к возможным трудным временам

Падения гривны почувствуют все слои населения. Инфляция будет давить очень сильно. А еще людям ни в коем случае не рекомендуют брать кредиты, ведь есть риск упасть в большую долговую яму и переплатить вдвое больше. Сейчас очевидно не самое лучшее время, для масштабных займов.