Експерти пояснили, чому долар по 80 гривень — це наша недалека реальність

Наразі дуже багато розмов довкола курсу валют, інфляції та інших чинників, які щорічно спостерігаються перед Новим роком. Проте, увага до цього питання цьогоріч найбільша. Річ у тому, що експерти та фінансові аналітики невпевнені, що після свят щось зміниться. Зазвичай незадовго після новорічних свят курс заспокоювався і ситуація стабілізувалася, але у 2022 все може бути навпаки.





Є дуже багато факторів, які можуть похитнути українську економіку, а гривню опустити максимально низько. Так низько, що долар коштуватиме від 40 до 80 грн. І уявіть, 40 — це ще не найгірший розвиток подій, принаймні так говорять аналітики.

Курс буде дуже нестабільним, як і ситуація в Україні

Дуже багато зараз накопичилося в Україні проблемних ситуацій і таких, за які справді треба переживати. Немає вугілля, газ доведеться докуповувати і невідомо за якою ціною. Росія погрожує повномасштабною війною, що максимально відлякує від України іноземних інвесторів. А ще приватизація великих банків. Плюс до всього монетарна політика Національного банку, від якого теж поки що невідомо, що чекати.

Загалом, вже після свят долар точно підніметься ще десь на гривню, і перетне позначку у 28 грн. Очікується, що при найкращому сценарії, долар зупиниться десь на позначці 29 грн. Але, може трапитися й 100% девальвація гривні, як це було в 2014 році, і тоді долар одразу виросте до 40 грн. і може зрости навіть до 80 грн. Експерти вважають, що такий сценарій можливий принаймні на 25%.

Українців закликають підготуватися до можливих важких часів

Падіння гривні відчують усі верстви населення. Інфляція давитиме дуже сильно. А ще людям, в жодному разі не рекомендують брати кредити, адже є ризик впасти у велику боргову яму і переплатити вдвічі більше. Зараз явно не час, для масштабних позик.