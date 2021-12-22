На ценнике одно, а в чеке другое: украинцев обманывают все чаще, но это можно предотвратить

Перед Новогодними праздниками в магазинах, как никогда, много разнообразных акций и распродаж. Люди в предпраздничной суете становятся менее внимательными и более растерянными. А еще не стоит исключать тот фактор, что скидки ослепляют глаза и усыпляют бдительность.





Покупая целую корзину продуктов мы редко заметим, что финальная сумма в чеке выше той, которая должна быть. А подобное явление в последнее время очень распространено. Супермаркеты выставляют на ценнике одну цену, а в чек фиксируют другую.

Кое-кто объясняет это особыми условиями акции, мол такая цена при покупке сразу трех единиц, или каждой второй. Некоторые не объясняют ничего и просто надеются, что продавцы не будут внимательными. Но что делать, если вы заметили разницу?

Эксперты поделились четкой инструкцией

Если вы увидели, что в чеке указана другая сумма не спешите устраивать скандал кассиру, он вам вряд ли поможет. Вы, конечно же, можете отказаться от покупок, но обычно у большинства людей нет на это ни времени, ни желания. Следовательно, действовать нужно следующим образом:

Оплатите покупки согласно чеку. Найдите администратора и укажите ему цену в чеке и цену на ценнике. Если разницу возвращать вам откажутся, вы имеете право вызвать полицию и зафиксировать административное правонарушение. Есть статья №633 Гражданского кодекса, запрещающая продавать продукты не по тем ценам, которые указаны на ценниках.

Если же обман был замечен уже дома, опять же просто возвращаетесь в магазин и проводите те же манипуляции, или как минимум звоните на горячую линию магазина, жалуетесь и угрожаете полицией. Возможно, администрация пересмотрит политику сети.

А вообще, будьте внимательны, читайте то, что написано мелким шрифтом, не обольщайтесь на акции и всегда берите чек.