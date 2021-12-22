Украинцев обязали платить налоги со старых доходов: за что и сколько
Уже с 2022 года в Украине заработают непрямые методы налогового контроля. Всем, у кого неофициальный доход, стоит ожидать неприятностей. Налоговики будут проверять все крупные расходы, и если человек не сможет объяснить их происхождение, придется заплатить 19,5%.
Существенная часть экономики страны находится в тени, а зарплаты часто платят в конверте. Те, кто работает официально, оформлены на минималку, а доплату получают на руки. Получается, что легально, заработать на квартиру, машину или дорогую технику невозможно. Теперь налоговая будет сравнивать расходы и доходы, а с разницы заставит уплатить налог. С большой вероятностью введут пороговую сумму.
Согласно Налоговому кодексу, нужно платить налог:
- за независимую проф. деятельность (например, услуги парикмахера, которые предоставляются вне работы);
- доход, что получен не от работодателя (например, плата за оказанную услугу);
- за иностранный доход;
- за доход со сдачи имущества в аренду;
- доход с инвестиций;
- за наследство;
- за подарки;
- за прощеный долг, если его размер превышает четверть минималки.
- за продажу с/х продукции на сумму от 50 минимальных зарплат.
- за нецелевую благотворительную помощь;
- при продаже недвижимости.
Вероятно, под непрямой налог не попадут задекларированные и мелкие активы. Подразумеваются сбережения до 400 тысяч гривен, один автомобиль и недвижимость до 120 квадратных метров.
Пока украинцы могут добровольно отбелить свои доходы. Для этого можно подать нулевую декларацию и пройти налоговую амнистию. Люди получили возможность вывести с тени заработанные, но не задекларированные деньги. Налоговая ставка будет ниже обычной. Стандартный налог предусматривает оплату общего подоходного налога – 18% и военного сбора – 1,5%.
При добровольной декларации придется уплатить:
- 5% на недвижимость, валюту, права интеллектуальной собственности, авто, права на имущество юр. лиц;
- 10% с остальной собственности;
- 2,5; с покупки ОВГЗ;
- все деньги придется положить в банк минимум на 12 месяцев.
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