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Украинцев обязали платить налоги со старых доходов: за что и сколько

22.12.2021
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Уже с 2022 года в Украине заработают непрямые методы налогового контроля. Всем, у кого неофициальный доход, стоит ожидать неприятностей. Налоговики будут проверять все крупные расходы, и если человек не сможет объяснить их происхождение, придется заплатить 19,5%.


Существенная часть экономики страны находится в тени, а зарплаты часто платят в конверте. Те, кто работает официально, оформлены на минималку, а доплату получают на руки. Получается, что легально, заработать на квартиру, машину или дорогую технику невозможно. Теперь налоговая будет сравнивать расходы и доходы, а с разницы заставит уплатить налог. С большой вероятностью введут пороговую сумму.

Согласно Налоговому кодексу, нужно платить налог:

  • за независимую проф. деятельность (например, услуги парикмахера, которые предоставляются вне работы);
  • доход, что получен не от работодателя (например, плата за оказанную услугу);
  • за иностранный доход;
  • за доход со сдачи имущества в аренду;
  • доход с инвестиций;
  • за наследство;
  • за подарки;
  • за прощеный долг, если его размер превышает четверть минималки.
  • за продажу с/х продукции на сумму от 50 минимальных зарплат.
  • за нецелевую благотворительную помощь;
  • при продаже недвижимости.

Вероятно, под непрямой налог не попадут задекларированные и мелкие активы. Подразумеваются сбережения до 400 тысяч гривен, один автомобиль и недвижимость до 120 квадратных метров.

Пока украинцы могут добровольно отбелить свои доходы. Для этого можно подать нулевую декларацию и пройти налоговую амнистию. Люди получили возможность вывести с тени заработанные, но не задекларированные деньги. Налоговая ставка будет ниже обычной. Стандартный налог предусматривает оплату общего подоходного налога – 18% и военного сбора – 1,5%.

При добровольной декларации придется уплатить:

  • 5% на недвижимость, валюту, права интеллектуальной собственности, авто, права на имущество юр. лиц;
  • 10% с остальной собственности;
  • 2,5; с покупки ОВГЗ;
  • все деньги придется положить в банк минимум на 12 месяцев.

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22.12.2021
1 хвилина на прочитання

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