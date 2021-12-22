Украинцев обязали платить налоги со старых доходов: за что и сколько

Уже с 2022 года в Украине заработают непрямые методы налогового контроля. Всем, у кого неофициальный доход, стоит ожидать неприятностей. Налоговики будут проверять все крупные расходы, и если человек не сможет объяснить их происхождение, придется заплатить 19,5%.





Существенная часть экономики страны находится в тени, а зарплаты часто платят в конверте. Те, кто работает официально, оформлены на минималку, а доплату получают на руки. Получается, что легально, заработать на квартиру, машину или дорогую технику невозможно. Теперь налоговая будет сравнивать расходы и доходы, а с разницы заставит уплатить налог. С большой вероятностью введут пороговую сумму.

Согласно Налоговому кодексу, нужно платить налог:

за независимую проф. деятельность (например, услуги парикмахера, которые предоставляются вне работы);

доход, что получен не от работодателя (например, плата за оказанную услугу);

за иностранный доход;

за доход со сдачи имущества в аренду;

доход с инвестиций;

за наследство;

за подарки;

за прощеный долг, если его размер превышает четверть минималки.

за продажу с/х продукции на сумму от 50 минимальных зарплат.

за нецелевую благотворительную помощь;

при продаже недвижимости.

Вероятно, под непрямой налог не попадут задекларированные и мелкие активы. Подразумеваются сбережения до 400 тысяч гривен, один автомобиль и недвижимость до 120 квадратных метров.

Пока украинцы могут добровольно отбелить свои доходы. Для этого можно подать нулевую декларацию и пройти налоговую амнистию. Люди получили возможность вывести с тени заработанные, но не задекларированные деньги. Налоговая ставка будет ниже обычной. Стандартный налог предусматривает оплату общего подоходного налога – 18% и военного сбора – 1,5%.

При добровольной декларации придется уплатить: