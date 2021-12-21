Любимые мимы Папы Римского удивили зрителей “Україна має талант”

DEKRU – квартет украинских мимов, которые успели стать знаменитыми на весь мир, в том числе своим выступлением перед Папой Римским. Сейчас они продолжают поражать зрителей удивительными номерами.





Они выступали по всему миру, а теперь пришли показать на что способны на шоу «Україна має талант».

Коллектив DEKRU был основан более двенадцати лет назад. Его участникам стали четверо выпускников кафедры пантомимы КМАЕЦМ. Трое парней (Богдан Сварник, Виктор Чуксин и Никита Черепахин» и Инна Турик за время деятельности успели стать участниками разных фестивалей в Украине и Европе. Они выступали в Польше, Италии, Германии, Бельгии, Венгрии, Голландии и других.

В 2016 году они брали участие в итальянском талант-шоу Tu si que vales (Ты достоин), где вышли в полуфинал. В том же году, 16 июня коллектив выступал перед самим Папой Франциском в Риме. Папа в своей речи отметил, что артисты всех жанров несут важную миссию и отметил труд украинского квартета.

На шоу «Україна має талант» квартет удивил зрителей удивительным номером на морскую тематику. Лишь с помощью рук команда воссоздала обитателей подводного мира. Даже Сергей Притула не сдержал восторг от выступления DEKRU. Он отметил, что во время выступления были ощущения, что он перенесся в подводный мир и увидел все собственными глазами. По его словам, он не хотел, чтобы выступ квартета заканчивался.

Артисты такого жанра не слишком популярные в Украины. Но талант Богдана, Виктора, Никиты и Инны заслуживает внимания, особенно с учетом того, что команда давно стала популярной далеко за пределами нашей страны. Это тот случай, когда талантливые люди действительно любят свое занятие и очаровывают зрителей своими умениями.