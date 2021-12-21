На Україну насуваються сильні морози: скільки протримаються і коли потеплішає. Прогноз синоптиків

З понеділка, 20 грудня, на українців очікує сильне похолодання. Подекуди температура опуститься нижче 15 градусів за Цельсієм. Але це зниження температури буде короткостроковим. Вже перед новорічними святами температура підвищиться.





Прогноз на найближчі кілька днів дали синоптики Гідрометцентру. Читайте про це у нашому матеріалі.

Пік холодів цього тижня припадає на середу, 22 грудня. Але вже ближче до вихідних температура почне підвищуватись та стабілізується до вихідних.

За словами синоптика Гідрометцентру Віталія Постриганя, попередня оцінка метеорологічної ситуації показує, що 26-27 грудня прийде новий циклон з Атлантики, він спричинить послаблення морозу в середньому на 4 градуси за Цельсієм.

Український Гідрометцентр докладно розповів, чого чекати цього тижня.

Сьогодні, 20 грудня, температура трималася близько нуля. По всій території країни було хмарно, йшов сніг, мокрий дощ та дощ. А також було вітряно.

21 грудня очікуються невеликі опади. Але температура суттєво опуститься порівняно із понеділком. У північній Україні очікуються морози до -13 градусів.

У середу, 22 грудня, морози набиратимуть сили. Вночі у східних та північних областях очікується мороз до -18 градусів. Вдень температура збільшиться до -13. На решті території України буде тепліше на кілька градусів.

З 23 грудня температура почне поступово підвищуватись. Із заходу зайде атмосферний фронт, який принесе істотні опади. Але температура трохи підвищиться.

Вже 24 грудня морози ослабнуть, але вночі все одно буде досить холодно.

Поки що це перший суттєвий холод в Україні. Ще минулого тижня температура повітря не опускалася нижче 8 градусів за Цельсієм, а в деяких областях зовсім доходила до +7 вдень.