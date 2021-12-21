На Украину надвигаются сильные морозы: сколько продержаться и когда потеплеет

С понедельника, 20 декабря, украинцев ожидает сильное похолодание. Местами температура опустится ниже 15 градусов по Цельсию. Но это снижение температуры будет краткосрочным. Уже в канун новогодних праздников температура повысится.





Прогноз на ближайшие несколько дней дали синоптики гидрометцентра. Читайте об этом в нашем материале.

Пик холодов на этой неделе припадает на среду, 22 декабря. Но уже ближе к выходным температура начнет повышаться и стабилизируется к выходным.

По словам синоптика гидрометцентра Виталия Постриганя, предварительная оценка метеорологической ситуации показывает, что 26-27 декабря придет новый циклон из Атлантики, он вызовет ослабление мороза в среднем на 4 градуса по Цельсию.

Украинский гидрометцентр подробно рассказал, чего ждать на этой неделе.

Сегодня, 20 декабря температура держалась около нуля. По всей территории страны было облачно, шел снег, мокрый дождь и дождь. А также было ветрено.

21 декабря ожидаются незначительные осадки. Но температура существенно опустится по сравнению с понедельником. В северной Украине ожидаются морозы до -13 градусов.

В среду, 22 декабря морозы будут набирать силу. Ночью в восточных и северных областях ожидается мороз до -18 градусов. Днем температура поднимется до -13. На остальной территории Украины будет теплее на несколько градусов.

С 23 декабря температура начнет постепенно повышаться. С запада зайдет атмосферный фронт, который принесет существенные осадки. Но температура немного повысится.

Уже 24 декабря морозы ослабнут, но ночью все равно будет достаточно холодно.

Пока это первый существенные холода в Украине. Еще на прошлой неделе температура воздуха не опускалась ниже 8 градусов по Цельсию, а в некоторых областях вовсе доходила до +7 днем.