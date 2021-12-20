Цены на электроэнергию увеличатся в пять раз: к чему готовиться украинцам в 2022 году

Уже неоднократно поднимался вопрос о том, что в Украине в этом году мало запасов угля. Да и вообще зима для украинцев должна быть еще тем испытанием. Регулярно слышно, что сильные морозы станут последней каплей. Что возможно даже придется отключать временно свет, как в далеких 90-х, когда каждый вечер на несколько часов в квартирах становилось темно.





Альтернативного топлива тоже не очень хватает, и как следствие, возможно, придется пользоваться дорогим “голубым топливом”, чтобы поддерживать работу ТЭС.

Отсюда выступает другая проблема – тотальное подорожание электроэнергии. Если сейчас она стоит примерно 1,50 грн. за 1 киловатт/час, то может стоить 5,5 грн. Так стоит ли паниковать раньше времени?

Говорят, это будет касаться только предприятий

В Правительстве так по-своему успокоили население, мол, если и придется поднять цену в несколько раз, то будут поднимать ее исключительно для предприятий. Обычные граждане будут платить по старым тарифам. Проблема еще и в том, что на европейских хабах в Евросоюзе цена газа снова выросла. Неизвестно, что будет дальше, и за сколько придется докупать “голубое топливо”, количество которого начиная с начала отопительного сезона уже резко уменьшилось в Украине.

Ну и можно представить, какие цены на свою продукцию будут выставлять те предприятия, которым придется платить за электроэнергию в пять раз больше. Можно только сказать, что тяжело будет всем. И бизнесу и обычным гражданам, которые так или иначе почувствуют на себе все эти изменения.

В 2022 году в целом цены на коммунальные услуги возрастут

В Министерстве экономики уже поделились первыми прогнозами на 2022 год. Несмотря на все эти факторы, цены на коммуналку все равно возрастут. Здесь речь абсолютно обо всех категориях потребителей. Ожидается, что в 2022 году газ подорожает на 20%, электроэнергия на 17%, отопление и горячая вода, примерно на 16%.