В Украине открылись сотни свободных вакансий: кого так активно ищут работодатели в канун праздников?

Украинский рынок труда не очень-то может похвастаться разнообразием свободных вакансий. Особенно их стало меньше во время пандемии и строгих карантинных ограничений. Закрылось много компаний, не полноценно и с перебоями работают заведения питания, спортивные секции и гостиничный бизнес. В результате тысячи украинцев остались без работы.





Однако в последнее время что-то пошло не так. Предложения на рынке труда в разы превосходят спрос. Однако, хотят работодатели только определенных специалистов. В основном это разнорабочие, готовые трудоустроиться на непродолжительный период времени и работать за ежедневную оплату. Так кто может изрядно подзаработать? Рассказываем.

Нужны продавцы, повара и охранники

Больше всего нуждаются в продавцах и поварах, которые будут работать на новогодних ярмарках, или любых других точках продаж, где готовится вкусный чай, глинтвейн и разнообразные рождественские вкусности. Таким специалистам готовы платить по 700-800 грн в день, однако все зависит от города. Такая зарплата реальна для столицы, а вот по регионам может быть меньше.

Далее, большой спрос на продавцов и охранников елок. Сейчас наблюдается елочный бум. А так, как в последние годы очень модным стало покупать елки в горшках, то таких пунктов продаж увеличилось. Все они нуждаются в охранниках и продавцах. За ночную смену охраннику готовы платить 500-600 грн.

Также, ищут молодых и активных девушек и парней, готовых работать аниматорами на рождественских ярмарках, продавать лакомство или билеты на многочисленные аттракционы, которых сейчас существенно повсюду увеличилось.

Работников будут искать еще несколько дней

Эксперты отмечают, что такое количество вакансий будет наблюдаться еще максимум неделю. Так что, кто находится в трудном финансовом положении, или просто сидит без работы и не прочь подзаработать несколько гривен на праздники, имеет для этого все шансы.