В Україні відкрились сотні вільних вакансій: кого так активно шукають роботодавці напередодні свят?

Український ринок праці не дуже може похвалитися різноманіттям вільних вакансій. Особливо їх поменшало під час пандемії та суворих карантинних обмежень. Позакривалося багато компаній, не повноцінно та з перебоями працюють заклади харчування, спортивні секції та готельний бізнес. Як наслідок, тисячі українців залишилися без роботи.





Однак, останнім часом щось пішло не так. Пропозиції на ринку праці в рази перевищують попит. Однак хочуть роботодавці лише певних спеціалістів. Здебільшого це різноробочі, готові працевлаштуватися на нетривалий період часу, та працювати за щоденну оплату. То хто може добряче підзаробити? Розповідаємо.

Потрібні продавці, кухарі та охоронці

Найбільше потребують продавців та кухарів, які працюватимуть на новорічних ярмарках, або будь-яких інших точках продажу, де готується смачний чай, глінтвейн та різноманітні різдвяні смаколики. Таким спеціалістам готові платити по 700-800 гривень за день, однак все залежить від міста. Така зарплата реальна для столиці, а от по регіонах може бути менше. Далі, великий попит на продавців і охоронців ялинок. Зараз спостерігається ялинковий бум. А так як останніми роками дуже модним стало купувати ялинки в горшках, то таких пунктів продажу побільшало. Всі вони потребують охоронців та продавців. За нічну зміну охоронцю готові платити 500-600 грн.

Також, шукають молодих і активних дівчат та хлопців, які готові працювати аніматорами на різдвяних ярмарках. Продавати ласощі, чи квитки на численні атракціони, яких зараз суттєво всюди побільшало.

Працівників шукатимуть ще кілька днів

Експерти наголошують, що така кількість вакансій спостерігатиметься ще максимум тиждень. Тож, хто перебуває у скрутному фінансовому становищі, або просто сидить без роботи і не проти підзаробити кілька тисяч гривень на свята, має для цього всі шанси.