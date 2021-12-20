Украинские прилавки переполнены фальсификатом масла: опасна ли подделка и как ее распознать

От 20% до 80% масла в разных сегментах рынка – фальсификат. В состав включают растительные жиры, и продают такой продукт под видом масла по сниженным ценам. Причем такое «масло» можно купить не только на рынках, а и в крупных магазинах и супермаркетах.





Как фальсифицируют масло

В составе масла должны быть только молочные жиры. При добавлении растительных в продукции образуются трансжиры, которые вредят организму. И если в маргарине допустимо присутствие стабилизированных растительных жиров, то в масле должны быть только жиры животного происхождения.

Недобросовестные производители экономят на производстве и включают в состав масла растительные жиры. При этом продают его дороже маргарина, но дешевле масла.

Качественное масло без добавок не может стоить меньше 250 гривен за килограмм. Для производства 200 грамм масла используется 4 литра молока. Сырье покупают по 10 гривен за литр. Сюда же нужно добавить расходы на переработку, транспортировку, зарплату и наценку продавца. Получается, что качественный продукт не может стоить дешевле 50 гривен за 200 грамм.

Но в магазинах активно продают масло по 25-35 гривен. Это гарантированно фальсификат. Для производства такого «масла» используют отходы жиров животного происхождения. Их поддают переработке, добавляют растительные жиры и отправляют на прилавок.

Фальсификат есть везде

В зависимости от сегмента рынка процент фальсификата масла составляет от 20% до 80%. Его реализуют на развес на рынках и в крупных супермаркетах. Также некачественный продукт попадает в школьные столовые. Это подтверждают проверки Госпродпотребслужбы.

Руководитель центра экспертиз «Тест» Валентин Безрукий рассказал, что определить фальсификат довольно сложно. «Если в масло добавлено 50-90% растительных жиров, то тут еще можно понять, а если добавок до 10%, то даже профессионалы не всегда могут обнаружить подделку» –рассказал эксперт.

Как выбрать качественное масло

Эксперты одноголосно утверждают, что определить качество масла дома невозможно. Более того, небольшой процент растительных жиров сложно определить даже в лабораторных условиях. Но есть несколько правил, которые помогут купить более качественную продукцию:

Цена. 200 грамм масла не могут стоить меньше 50 гривен.

Консистенция. Если масло мягкое или его сложно резать ножом, то с высокой вероятностью это фальсификат или продавец нарушил условия хранения, поскольку молочный жир быстро твердеет.

Место покупки. Откажитесь от покупки масла в интернете или развесное на стихийных рынках.

Единственный способ защитить себя от фальсификата масла – изучить состав и не покупать дешевую продукцию.