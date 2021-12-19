Комаровский рассказал, как быстро и легко избавиться от кашля даже при коронавирусе

Осенью, а особенно зимой все вокруг кашляют, температурят, болеют ОРВИ, а последние пару лет добавилась еще и пандемия коронавируса. Как известно, большинство вирусов всегда заканчиваются затяжным кашлем.





Даже если человек уже полностью здоров, нет температуры и вернулся к нормальной жизни, все равно кашель может беспокоить еще минимум две недели. Комаровский отметил, что на это есть несколько причин. И как только убрать определенные раздражители, кашель сразу же отступит.

Обильное питье, влажность и свежий воздух

Довольно банальные советы, но очень действенные. Итак, давайте пройдемся по каждому из этих пунктов. Комаровский все очень хорошо объяснил.

Обильное питье. Пить нужно многое не зависимо от того, больны ли вы или нет. А когда больны, то особенно много. Дело в том, что вязкость мокроты напрямую зависит от количества жидкости в организме. Чем больше вы пьете воды, тем реже будет кровь и мокрота тоже. Тем легче вам будет ее откашлять. Если же мокроту не разжижать питьем, то кашель будет длительным и очень изнурительным. Влажность. Обязательно купите себе измеритель влажности воздуха, и если он слишком сухой дополнительно приобретите еще и увлажнитель. Оптимальная влажность в комнате, особенно в той в которой вы спите, должна быть от 40% до 60%. Свежий и чистый воздух. Регулярно проветривайте помещение, чтобы в нем было достаточно кислорода. Можно дополнительно приобрести воздухоочиститель, кстати есть немало девайсов, где очиститель и увлажнитель совмещаются. Не допускайте образования большого количества пыли на поверхностях. Регулярная влажная уборка – это наше все.

Соблюдая дома все эти правила, вы точно перестанете кашлять уже через несколько дней. Это действенные советы как для взрослых, так и для детей.