Комаровский рассказал, как быстро и легко избавиться от кашля даже при коронавирусе
Осенью, а особенно зимой все вокруг кашляют, температурят, болеют ОРВИ, а последние пару лет добавилась еще и пандемия коронавируса. Как известно, большинство вирусов всегда заканчиваются затяжным кашлем.
Даже если человек уже полностью здоров, нет температуры и вернулся к нормальной жизни, все равно кашель может беспокоить еще минимум две недели. Комаровский отметил, что на это есть несколько причин. И как только убрать определенные раздражители, кашель сразу же отступит.
Обильное питье, влажность и свежий воздух
Довольно банальные советы, но очень действенные. Итак, давайте пройдемся по каждому из этих пунктов. Комаровский все очень хорошо объяснил.
- Обильное питье. Пить нужно многое не зависимо от того, больны ли вы или нет. А когда больны, то особенно много. Дело в том, что вязкость мокроты напрямую зависит от количества жидкости в организме. Чем больше вы пьете воды, тем реже будет кровь и мокрота тоже. Тем легче вам будет ее откашлять. Если же мокроту не разжижать питьем, то кашель будет длительным и очень изнурительным.
- Влажность. Обязательно купите себе измеритель влажности воздуха, и если он слишком сухой дополнительно приобретите еще и увлажнитель. Оптимальная влажность в комнате, особенно в той в которой вы спите, должна быть от 40% до 60%.
- Свежий и чистый воздух. Регулярно проветривайте помещение, чтобы в нем было достаточно кислорода. Можно дополнительно приобрести воздухоочиститель, кстати есть немало девайсов, где очиститель и увлажнитель совмещаются. Не допускайте образования большого количества пыли на поверхностях. Регулярная влажная уборка – это наше все.
Соблюдая дома все эти правила, вы точно перестанете кашлять уже через несколько дней. Это действенные советы как для взрослых, так и для детей.
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