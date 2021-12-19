Комаровський розповів, як швидко і легко позбутися кашлю навіть при коронавірусі

Восени, а особливо взимку всі довкола кашляють, температурять, хворіють на ГРВІ, а останні пару років додалася ще й пандемія коронавірусу. Як відомо, більшість вірусів завжди закінчуються затяжним кашлем.





Навіть якщо людина вже повністю здорова, немає температури і повернулася до нормального життя, все одно кашель може турбувати ще мінімум два тижні. Комаровський зауважив, що на це є кілька причин. І як тільки забрати певні подразники, кашель одразу ж відступить.

Рясне пиття, вологість та свіже повітря

Доволі банальні поради, але дуже дієві. Отож, давайте пройдемося по кожному з цих пунктів. Комаровський все дуже гарно пояснив.

Рясне пиття. Пити потрібно багато не залежно від того, чи хворі ви чи ні. А коли хворі, то особливо багато. Справа в тім, що в’язкість мокротиння напряму залежить від кількості рідини в організмі. Чим більше ви п’єте води, тим рідшою буде кров і мокротиння також. Тим легше вам буде його відкашляти. Якщо ж мокротиння не розріджувати питтям, то кашель буде довготривалим і дуже виснажливим. Вологість. Обов’язково купіть собі вимірювач вологості повітря, і якщо воно надто сухе додатково придбайте ще й зволожувач. Оптимальна вологість в кімнаті, а особливо в тій в якій ви спите, має бути від 40% до 60%. Свіже і чисте повітря. Регулярно провітрюйте приміщення, щоб у ньому було достатньо кисню. Можна додатково придбати очищувач повітря, до речі є чимало девайсів, де очищувач і зволожувач поєднуються. Не допускайте утворенню великої кількості пилюки на поверхнях. Регулярне вологе прибирання — це наше все.

Дотримуючись вдома всіх цих правил, ви точно перестанете кашляти вже через кілька днів. Це дієві поради, як для дорослих, так і для дітей.