Юрист рассказал, какие долги переходят в наследство и могут ли родственники их не платить

Когда умирает человек, его ближайшие родственники автоматически становятся наследниками всего имущества умершего. Но, к сожалению, унаследовать можно не только жилье, машину или какое-то материальное состояние, но и долги. Очень часто, если умершее лицо имеет кредиты или невыплаченные долги, то все они переходят на близких.





Как поступать в таком случае? Все ли долги наследуются, и можно ли как-то избежать их уплаты? Рассказываем, опираясь на консультацию квалифицированного юриста.

Не все долги переходят по наследству

Юрист подтвердил, что действительно долги переходят по наследству родным, но речь идет о всех задолженностях, кроме личных. К примеру, не придется выплачивать просроченные алименты. Допустим, умерший долгое время не выплачивал алименты и накопилась немалая сумма. Родственники ее погашать не должны.

Все остальные долги: кредиты, быстрые ссуды, ипотеки и т.д. — наследуются родными. Однако есть определенные нюансы:

Если размер долга превышает стоимость всего имущества, оставшегося у покойника, то наследники не должны выплачивать эту разницу. Но и имуществом распоряжаться не могут. Его конфискуют кредиторы.

Если организация, которой умерший должен деньги не предупредила об этом наследников в течение шести месяцев после смерти заемщика, то они могут отказаться от уплаты долга. И это будет вполне законно.

Если долг меньше той суммы, которую наследники могут выручить продав унаследованное имущество, то здесь все просто. Они просто погашают долг и все.

Заметим, что недавно в Министерстве социальной политики подали предложение, чтобы наследники после смерти пожилого человека, который был на содержании органов опеки, компенсировали государству те средства, которые опека тратила ухаживая за стариками. Но юристы эту идею признали не законной, ссылаясь на Гражданский кодекс.