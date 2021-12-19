Досягнення пенсійного віку не гарантує пенсію: чого очікувати у 2022 році

Вже з січня 2022 року в Україні зміняться правила виходу на пенсію щодо досягнення пенсійного віку. Тепер, щоб вийти на пенсію у 60 років, знадобиться щонайменше 29 років стажу, а не 28 як цього року. Ті, хто не відповідає вимогам, мають працювати до 63 (жінки) або 65 років (чоловіки). Є й другий варіант – придбати стаж. Це недешевий варіант, тому він підходить лише для випадків, коли бракує кількох місяців стажу.





Але це далеко не останні жорсткі вимоги. Вже з 2023 року для виходу на пенсію знадобиться щонайменше 30 років стажу. Найближчими роками планується збільшення мінімальної кількості років стажу до 35 років.

Що робити, якщо бракує стажу для виходу на пенсію

Якщо вам 60 років і ви планували вийти на пенсію в 2022, але у вас всього 28 років стажу, то рік, що бракує, можна купити. Для цього в добровільному порядку доведеться сплатити 44% від мінімальної заробітної плати за кожен місяць стажу, якого не вистачає. Сьогодні сума становить 2860 гривень, за рік вийде 34320.

Якщо не купувати стаж, то вийти на пенсію можна буде лише за три роки. Допустимо, ви працювали та отримали мінімальну кількість років стажу, тоді у вас буде право на мінімальну пенсію лише через три роки. Провівши нескладні підрахунки, можна зрозуміти, що за три роки пенсія складе 116 тисяч гривень мінімум. А рік стажу коштує лише 34 тисячі гривень. Тобто докупити стаж набагато вигідніше, адже не доведеться чекати три роки.

Зазначимо, що ті, хто не має мінімальної кількості стажу, не зможуть розраховувати на пенсію від держави. З такою проблемою зіштовхнуться усі українці, які працюють неофіційно. Тому краще вже зараз замислитись про майбутнє.