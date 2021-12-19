Клієнти великого українського банку втратили гроші через збій: що сталося і коли виправлять

Користувачі ПриватБанку скаржаться, що у банку прирівняли курс долара до євро. Внаслідок помилки клієнти втратили свої гроші. Також користувачі відзначають, що виникли проблеми з онлайн-платежами. Банк пообіцяв провести перерахунок та повернути різницю.





У ніч із 16 на 17 грудня у додатку Приват24 найбільшого державного банку стався збій в обміні валют. Курс долара зрівняли із курсом євро. Збій виник як в особистому кабінеті користувача на сайті, так і в мобільному додатку.

На момент покупки курс євро у Приватбанку було встановлено на рівні 30,5 гривень за одиницю, а продажу 30,9598 гривень за одиницю. Для долара встановили курс купівлі 27,05 грн., а продажу – 30,9598 грн.

Пізніше помилку усунули, і курс продажу долара склав 27,4 гривні за одиницю. Прес-секретар Приватбанку Олег Серга назвав цю ситуацію «неприємною помилкою, яка виникала внаслідок технічного збою». Він запевняє клієнтів, що ситуацію виправили, щойно помітили збій, також усі транзакції, зроблені на той час, піддадуть перерахунку та всю переплату повернуть клієнтам.

Але справа не лише у помилці з боку банку. Клієнти також скаржилися, що їм не вдалося розплатитися своєю картою. Один із клієнтів Привату поділився, що він не зміг сплатити за послуги таксі в Uber. Його потрібно було сплатити 131,82 гривні, але у Приваті сума збільшилася до 150 гривень. У результаті служба таксі не змогла списати гроші з карти.

Нагадаємо, що нещодавно клієнти ПриватБанку масово скаржилися на неможливість оформити картку «еПідтримка» для виплати 1000 за вакцинацію з комп’ютера. Також зазначалося, що частина функцій доступна лише в особистому кабінеті комп’ютерної версії сайту, а до інших можна отримати доступ лише з додатку на смартфоні.