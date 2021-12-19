Частину пенсіонерів змусять повернути гроші до бюджету: кого торкнеться нововведення

Частина людей пенсійного віку продовжують працювати, а отже отримує «зайві» виплати. Після перевірки гроші доведеться повернути до держбюджету.





Відповідно до законодавства, українці, які працевлаштувалися після виходу на пенсію, втрачають право на частину надбавок до пенсії. Тобто працюючим українцям:

не перераховують пенсію у разі підвищення прожиткового мінімуму;

не проводять перерахунок надбавки за стаж понад норму;

не належить надбавка в 150 гривень, якщо пенсіонер утримує неповнолітнього члена сім’ї.

До того ж, є випадки, коли після працевлаштування громадянин не має права вийти на пенсію. Зазначається, що якщо громадянин отримує пенсію за вислугу років, і він працевлаштовується за фахом, який також передбачає виплату пенсії за вислугою, то держава припиняє поточну виплату.

Також законодавство передбачає, що якщо українець отримує пенсію та виходить на роботу, то протягом 10 робочих днів він зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд про зміну. Якщо не зробити цього, то рано чи пізно податкова чи ПФ виявлять факт замовчування фактів і, громадянина змусять повернути гроші.

За законом Пенсійний фонд вимагатиме повернення суми з пенсії, яка була нарахована помилково. Якщо ж громадянин відмовиться повернути гроші, то дуже ймовірно на нього подадуть до суду. У такому разі зайву виплату стягують у судовому порядку, зокрема через виконавчу службу.

Щоб уникнути проблем із законом, краще відразу при працевлаштуванні відвідати Пенсійний фонд та повідомити про зміни. Як тільки ви звільнитесь, одразу зверніться до ПФ, вам проведуть перерахунок пенсії. Тобто доплатять за стаж, який отримано, а також повернуть усі доплати, які належать тому чи іншому громадянину.