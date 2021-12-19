Ожидается обвал гривны до 28 грн/доллар: прогноз курса валют на понедельник, 20 декабря

Предпраздничная неделя будет решающей для формирования курса доллара на 2022 год. С одной стороны бешеный спрос на доллар со стороны импортеров, нерезидентов и экспортеров, а с другой – аграрии и НБУ. Кто победит в этом соревновании пока неизвестно, но одно мы знаем наверняка курс валют на 2022 год полностью зависит от этих факторов.





На понедельник Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,24 гривны за доллар, а это 5 копеек больше, чем в пятницу. Евро вырастет на 1 копейку до 20,85 гривен за единицу.

Ситуация на межбанке

Пятничные торги на межбанке открывались котировками 27,16-27,22 гривны за доллар. Уже через несколько сделок в 10 утра рынок сузился до рамок 27,22-27,24 гривны за доллар. Об этом рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. По его словам, с утра спрос превышал предложение, что спровоцировало рост котировок.

В промежуток с 10:30 до 11 сделки заключались на уровне 27,24-27,26 гривен за доллар. Уже после 11 часов предложение увеличилось.

В 12 котировки были в пределах 27,25-27,27 гривен за доллар. А вот после обеда спрос и предложение достигли баланса. До конца дня курс не менялся, торги закрывались на уровне 27,25-27,27 гривен за доллар.

По словам Якобчука, регулятор не вмешивался в торги. Общий объем сделок за пятницу в системе Bloomberg составил почти 150 миллионов долларов.

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в понедельник рынок будет стремиться к значению 27,5 гривен за доллар. В целом ситуация будет регулироваться грядущими праздниками, поскольку компании могут повысить предложение валюты на рынке, так как выплачивают зарплаты и премии в гривне.

В то же время экспортеры и бюджетные подрядчики, которые получат возмещение НДС, купят валюту, чтобы не рисковать с гривной. Сюда же присоединяются нерезиденты и энергоимпортеры. А от них стоит ждать активизации, так как холодает, а значит, будет ввоз дополнительных объемов угля и газа.

Если НБУ не будет вмешиваться, а аграрии не будут продавать валюту, то курс оставит отметку в 27,5 гривен за доллар позади и направится к 28 гривнам за доллар и выше.

Курс в обменниках

Ситуация на черном рынке

В целом такая ситуация неудивительная. Рост доллара до 28 гривен ожидаем. Но ситуация на валютном рынке неоднозначная. Во многом дальнейшая ситуация зависит от действий Нацбанка. Если госрегулятор вмешается, гривна может укрепить позиции на уровне 27-27,50 за доллар или укрепиться более существенно и снизить курс ниже отметки 27 гривен за доллар.

К тому же на курс валют существенно влияет внешнеэкономическая ситуация. Гривна уверенно шла на укрепление, но слухи о возможном вторжении Российской Федерации негативно повлияли на гривну, поэтому она существенно просела.