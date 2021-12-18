Этим продуктам не место на новогоднем столе 2022: советы диетолога

Новый год 2022 уже на пороге. Пора составлять меню на праздничный стол и понемногу покупать продукты. Диетолог дала советы, от каких продуктов лучше отказаться в праздничную ночь, чтобы не навредить своему здоровью.





Специалист медицины антистарения Оксана Скиталинская рассказала, что в диетологии не существует запрещенных продуктов. Можно все, но в ограниченных количествах. При этом есть продукты, употребление которых нужно ограничить, особенно если у человека есть проблемы со здоровьем.

При этом есть ряд продуктов, которые лучше не ставить на новогодний стол.

Лучше отказаться от разных видов алкоголя. Обычно Новый год – это огромный стол с едой и большим количеством алкоголя. Почему-то считают, что алкоголь объединяет людей и хотят поставить на стол сразу несколько видов спиртных напитков. Получается, что мало кто за столом откажется от выпивки.

Алкоголь на Новый год 2022:

в Новый год алкогольные напитки лучше не пить, а лишь пригубить, чтобы не обидеть хозяев;

если выпивать, то только один вид спиртного. Если вы пьете шампанское, пусть будет только оно, если более крепкий напиток – то только один. Не надо миксовать алкоголь;

если вы решили ставить на стол алкоголь, отдайте предпочтение шампанскому или качественному сухому вину.

Лучший совет – это лишь пригубить напиток и закусить здоровой едой. Специалисты настоятельно советуют не смешивать алкоголь и жирную еду. Дело в том, что жирная еда в сочетании с алкоголем может стать причиной нарушений работы поджелудочной железы и спровоцировать панкреатит. Если вы употребляете спиртное, закусывайте его нежирным мясом или салатами с овощей, но никак не жирным.

Также не надо мешать жирное и сладкой, так как такой микс значительно ухудшает усвоение глюкозы. То есть инсулиновые рецепторы работают заторможено. Клетки не воспринимают глюкозу, и эта глюкоза остается в крови, затем быстро трансформируется в жир и ухудшает обмен веществ.