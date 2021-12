Google створила чудо-систему для дешевих смартфонів, яка робить їх надшвидкими

Google розробила ОС Android 12 Go для наддешевих смартфонів. Після її встановлення вони будуть працювати на 30% швидше, порівняно з Android 11 Go і зможуть економити заряд акумулятора. Принагідно в новій ОС з’явилися розширені опції безпеки. Дебют перших пристроїв на Android 12 Go заплановано на 2022 рік.





Google прокачає недорогі «дзвонилки»

Інтернет-гігант Google анонсував операційну систему Android 12 Go Edition для пристроїв початкового рівня. Вона буде встановлюватися в першу чергу на надбюджетні смартфони, апаратних можливостей яких недостатньо для стабільної роботи актуальних версій повноцінної ОС Android.

Як запевняють розробники, головною відмінністю Android 12 Go від Android 11 Go стане її швидша робота на дешевих мобільних телефонах. Приріст продуктивності платформи повинен становити майже 30%, а також анімація повинна стати помітно більш плавною.

Перевірити це твердження споживачі у найближчі дні не зможуть. Google почне розповсюдження Android 12 Go Edition лише у 2022 р., до того ж без уточнення дати. Нагадаємо, що анонс повноцінної Android 12 відбувся у травні 2021 р. З її релізом Google затягнула на півроку, і тепер уже самі виробники затримуються з випуском нових прошивок.

Швидкість вища, автономність краща

Розробники обіцяють, що бюджетні смартфони з Android 12 Go зможуть не тільки працювати на 30% швидше, ніж коли на них встановлена ​​Android 11 Go. За їхніми словами, суттєво покращиться ще й їхня енергоефективність.

Google вирішила проблему слабкої автономності недорогих смартфонів

Ідею, як цього можна досягти, розробники Android 12 Go напевно підглянули у великих виробників смартфонів, що мають власні оболонки. Система буде переводити в сплячий режим запущені додатків, що давно не використовувалися. Іншими словами, вони вивантажуватимуться з оперативної пам’яті, вивільняючи її і попутно знижуючи навантаження на процесор. Аналогічна функція є, наприклад, у Xiaomi MIUI, де можна задати примусове відключення додатків і очищення оперативної пам’яті після декількох хвилин бездіяльності смартфона.

Економія трафіку та розширена безпека

В Android 12 Go перекочувала одна з ключових особливостей звичайної Android 12 – меню Privacy Dashboard. Це окрема панель управління, на якій розміщено дозволи всіх встановлених у смартфоні програм. Користувач може переглядати та змінювати їх, відкриваючи та закриваючи тим чи іншим програмам доступ, наприклад, до сховища або контактів.

Реалізовано дану новацію з метою підвищення безпеки даних, що зберігаються на пристрої. За допомогою нового меню можна швидко зрозуміти, до яких компонентів смартфона той чи інший додаток має доступ, і закрити його у випадку, якщо він не потрібен для роботи основних функцій утиліти.

Окремо варто відзначити наявність в ОС піктограм, що вказують на використання програмою камери та мікрофона. Вони відображаються у верхньому правому куті екрана і дозволяють користувачеві зрозуміти, стежить програма за ним чи ні.

Також у системі тепер є швидка зміна профілю. Наприклад, якщо необхідно тимчасово передати пристрій у користування іншій людині, можна створити гостьовий профіль, у якому не буде доступу до персональних даних. Переключатися між обліковими записами можна прямо з екрану блокування.

На додаток до перерахованого новий Android 12 Go допомагає економити трафік, але зовсім не власнику пристрою. Система дозволяє ділитися вже встановленим додатком з користувачами, щоб ті не витрачали мобільний інтернет для його завантаження.

Реалізована ця функція через магазин Google Play та програму Nearby Share.

Що таке Android Go

Android Go є урізаною версією звичайної Android. Система позбавлена ​​безлічі можливостей повноцінної ОС і має лише набір базових функцій.

Аналогічних змін зазнали і штатні додатки – Files, Drive, Gmail та ін. В результаті система вийшла дуже легкою та здатною стабільно працювати на пристроях зі слабким процесором та крихітними за мірками 2021 року обсягами оперативної пам’яті. Плюс у вбудованій пам’яті Android Go займає менше місця, ніж стандартна Android. При цьому вона працює з тими ж програмами, що і Android, без будь-яких обмежень. Головне – щоб самим утилітам вистачало оперативної пам’яті.

Прем’єра першої версії Android Go відбулася ще у травні 2017 р., майже п’ять років тому. Концепція полегшеної мобільної ОС була закладена у ній із самого початку.

Однак з часом «легкість» Android Go поступово випаровувалася. Раннім версіям системи вистачало і 512 МБ оперативної пам’яті, але мінімальний ліміт поступово був збільшений до 1 ГБ. Влітку 2020 р. Google встановила нову вимогу до мінімального обсягу ОЗП для смартфонів на базі Android Go. Сучасні версії цієї ОС запрацюють лише на пристроях із 2 ГБ ОЗП як мінімум. При цьому звичайній Android поки що вистачає 3 ГБ.