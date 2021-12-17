Клиенты ПриватБанка не могут оформить карту для выплаты тысячи за вакцинацию: в чем проблема

ПриватБанк пообещал своим клиентам, что у них будет возможность на оформление виртуальной карты «еПоддержка» для выплаты 1000 гривен за вакцинацию. Но задача оказалась невыполнимой. Клиенты жалуются на ограничение функционала в приложении Приват24.





На популярном тематическом сайте Минфин клиент Привата жалуется на трудности с оформлением виртуальной карты для зачисления тысячи за вакцинацию. По его словам, те, у кого нет возможности установить последнюю версию приложения на смартфон не смогут открыть карту. Придется выбирать другой банк.

ПриватБанк сильно ограничивает функционал онлайн-банкинга для тех, у кого нет приложения. Или, наоборот, какие-то сервисы доступны только с десктопной версии сайта, но их нет в мобильном приложении. К примеру, для открытия виртуальной карты для выплаты тысячи за вакцинацию не обойтись без смартфона. Если установить приложение Приват24 невозможно, придется посетить отделение банка или лучше сразу выбрать другой банк, чтобы открыть карту с компьютерной версии сайта.

Служба поддержки ПриватБанка не оставила без внимания обращение клиента. Специалисты ответили, что все работает исправно. Достаточно обновить приложение на смартфоне до последней версии. Тогда откроется возможность открыть карту для получения вакцинальной тысячи. После обновления достаточно перейти в «Кошелек», затем в раздел «Карты», выбрать пункт «Добавить» и тапнуть на нужную карту, в этом случае «еПоддержка».

В то же время в приложении «Дия» сейчас можно подать заявку на выплату денег. После предварительного оформления виртуальной карты в мобильном банке, необходимо авторизоваться в «Дия». Затем перейти в раздел «еПоддержка», тапнуть на «Получить помощь»- «Открыть новый счет» -выбрать Приватбанк из шести доступных банков.

Напомним, 1000 гривен могут получить все граждане Украины, старше 18 лет и прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса. Обналичить деньги на получится, власти установили перечень категорий, в которых можно потратить 1000. Среди них покупка билетов, кино, театр, выставки, книги, а также лекарства для людей старше 60 лет.