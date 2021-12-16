Комаровский рассказал, с какого возраста ребенок должен чистить зубы: многих это удивит

Почистить зубы – это ежедневный обязательный ритуал. В идеале зубы нужно чистить дважды в день, утром сразу после пробуждения и вечером перед сном. Некоторые, кто особенно тщательно заботится о своей улыбке, могут ополаскивать зубы или полноценно их чистить после еды или употребления кофе, ведь кофе провоцирует желтизну.





Что касается детей, то они также должны следить за гигиеной полости рта. Есть специальные детские зубные пасты, которые можно нечаянно проглотить и ничего плохого не случится. Но с какого возраста нужно чистить зубы? Родители часто в этом вопросе полагаются на собственные ощущения. Но в действительности есть четкие рекомендации от врачей и вот Комаровский ими поделился.

Зубы нужно чистить еще тогда, когда их даже нет

Да-да, оказывается, что зубы нужно чистить еще до их появления. Вернее не чистить, а слегка массировать десну. Далее, как только у малыша появится первый зуб, его следует уже очищать щеткой и пастой. И так на постоянной основе. Комаровский уверен, что родители должны приучать ребенка к подобной гигиене еще в бессознательном возрасте, чтобы этот ритуал заложился в подсознании и в будущем воспринимался ребенком как само собой разумеющееся.

В старшем возрасте дети должны чистить зубы еще и после сладостей

Также Комаровский рекомендует родителям следить за тем, чтобы дети не ели слишком много сладостей, а если уж так случилось, то нужно почистить зубы, чтобы забрать из эмали остатки шоколада, который будет провоцировать кариес. Сохранить молочные зубки здоровыми – достаточно просто. Нужно всего лишь соблюдать тщательную гигиену, а еще не пренебрегать визитами к стоматологу. Молочные зубы нужно лечить, и в таком случае ребенок не будет знать, что такое зубные боли, черные зубы, или совсем беззубый рот уже в 4-5 лет.