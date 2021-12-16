Украинцы будут платить за то, что им поставляют воду и отопление: сколько придется ежемесячно отдавать?

В настоящее время украинцы платят коммунальные услуги и дополнительно оплату за транспортировку газа. Суммы получаются довольно разные. В целом, все говорят, что нынешняя зима будет тяжелой. Отопление дорожает, а батареи достаточно холодные. Но это еще не все. Уже в этом месяце киевляне получили платёжку с сюрпризом.





Теперь платить придется больше, и сумма эта будет оставаться независимо от сезона, независимо от наличия льгот, или любых других факторов.

Речь об абонплате, которую придется отдавать поставщикам услуг

Новый тариф – это абонентская плата за предоставление услуг. Теперь она будет взиматься за поставку теплой воды и газа. Сегодня максимальная сумма, которую можно взимать с одной квартиры — 33,74 грн за поставку воды, и 30,95 грн за поставки тепла. Однако есть еще один сюрприз. Эта плата будет регулярно расти вместе с прожиточным минимумом, ведь напрямую к нему привязана.

Следовательно, уже в следующем месяце, в целом, придется заплатить 110 грн сверху до основных тарифов (не считая банковской комиссии). По предварительным подсчетам экспертов, за 1 месяц благодаря таким абонентским платам, украинцы совместно заплатят чуть больше 2 млрд гривен, а за год сумма и вовсе сногсшибательная — более 24 млрд гривен. Данная абонплата уже включает расходы, связанные с обслуживанием счетчиков.

Украинцы очень недовольны нововведением

В комментариях к соответствующей публикации в социальных сетях, украинцы не сдерживают свои эмоции. Большинство просто отказываются платить дополнительные деньги. Есть и такие, кто не прочь заплатить абонентскую плату, но при условии, что газ будет более качественным. А то счетчик мотает, а тепла в доме нет.