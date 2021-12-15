Сварки та обман: 4 знаки зодіаку, у яких будуть проблеми на цьому тижні

Скандали у Дів, напружені стосунки з рідними у Тельців та небезпека для Риб. Таролог та прогнозист Ольга Соломка склала гороскоп на картах таро на 13-19 грудня. Читайте докладно у нашому матеріалі





Телець

У людей, народжених під знаком Тельця, може статися конфлікт із близькими людьми. І винні у цьому будуть не вони, а самі Тельці. Їм варто притримати язик, щоб не образити оточуючих. Також варто прислухатися до слів рідних, не варто тиснути на них увагою та любов’ю. Залишіть трохи особистого простору.

Лев

Представникам цього знаку буде нудно. Вони виконуватимуть свої обов’язки. Можливо, у Левів виникнуть думки про те, що вони займаються чимось не тим. Але їм не варто діяти з гарячки. Краще почекати, а коли настане час – доля дасть знак.

Діва

На цей знак зодіаку чекають скандали та інтриги. Їм краще не вступати в конфлікт, оскільки він закінчиться не на користь Діви. Рекомендується підібрати правильні слова, щоб не поранити оточуючих. Діви зможуть перемогти лише розумом, усьому свій час.

Риби

Цей знак зодіаку готовий допомагати іншим на шкоду собі. Рибам на цьому тижні не варто вірити всім підряд, щоб не накликати лиха на себе. Їм варто бути уважними і не давати гроші будь-кому, щоб не постраждати від власної доброти.

Що б вам не говорили карти, не варто сліпо вірити і покладатися лише на вищі сили. Не забувайте, що все у ваших руках. Змінити своє життя на краще чи все зіпсувати – вибір лише за вами. І ніколи не поспішайте, можливо, удача ховається за невдачею, намагайтеся у всьому бачити позитив.