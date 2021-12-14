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Зеленський доповнив перелік того, що можна купити за карантинну 1000 гривень

15.12.2021
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Банкноти номіналом 1000 гривень, у Києві, 7 листопада 2019 р. НБУ цього дня ввів в обіг нову банкноту номіналом в 1 тисячу гривень. На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернадського, на зворотному - зображення будівлі президії Національної академії наук України. Розмір нової банкноти - 75 на 160 міліметрів, а основний колір - блакитний. Спочатку регулятор планує ввести в обіг близько 5 млн штук нових банкнот. Останній раз НБУ вводив в обіг новий номінал 13 років тому - в 2006 році - банкноту номіналом 500 гривень. Фото Поліщук Максим / УНІАН

Починаючи з 13-грудня українці можуть подавати заявки на отримання карантинної тисячі гривень. Гроші президент України Володимир Зеленський вирішив виплатити тим громадянам, які вакцинувались двічі, тобто мають зелений паспорт вакцинації. Мова про повнолітніх, які авторизовані у додатку “Дія” та мають спеціальну картку єПідтримка. Її потрібно оформити у відділенні свого банку.


Багатьох обурив той факт, що гроші люди можуть витратити лише на обмежений перелік товарів і послуг. Відтак, купити можна квитки на транспорт, квитки у кіно, спортзал тощо. Сам Зеленський пояснив це тим, що таким чином хоче підтримати саме цей бізнес, який в період пандемії постраждав найбільше. Та масове обурення, а особливо людей похилого віку і мешканців сіл, змусили президента трішки переглянути ці умови.

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За дану виплату можна буде купити ліки

Президент анонсував, що для тих кому 60+ додасться ще одна можливість витратити гроші. А саме купити за них ліки. Ну це вже зовсім інша справа. Однак тепер потрібно подумати ще й про інше. Яким чином літні люди мають оформити цю тисячу, адже більшість з них не те, що не авторизовані у “Дії”, а й банально не мають сучасного смартфона на котрий можна було б встановити цей додаток.

Наразі посадовці активно думають, як можна обійти цю проблему, і яким чином спростити процедуру отримання грошей, принаймні для цієї категорії громадян.

Дехто став обурюватися ще більше

В коментарях до публікації Зеленського українці обурюються, чому таке вікове обмеження. Чому ліки може купити лише вікова категорія 60+. Мовляв п’ятдесятирічні і навіть ще молодші, теж хотіли б витратити ці кошти краще в аптеці, адже відвідують фітнес і спортзал далеко не всі, а здебільшого молодь. Що ж, можливо умови переглядатимуться ще і ще. Слідкуватимемо за розвитком подій.

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15.12.2021
1 хвилина на прочитання

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