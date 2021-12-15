Фотограф случайно запечатлела Иисуса Христа в волнах океана

Английский фотограф Трейси Босуорг фотографировала волны в Атлантическом океане в графстве Девон. Когда она пришла домой и начала изучать сделанные кадры, то заметила на одном из них облик Иисуса, который появился в волнах.





На фото четко просматриваются глаза, губы, волосы и борода, который в общих чертах напоминают фигуру Иисуса. По словам автора, она сама очень удивлена и счастлива, что ей удалось поймать такой удивительный кадр.

Англичанка пришла на набережную во время шторма. Она планировала сделать несколько ярких кадров, как волны разбиваются о бетонный парапет. Фотограф не планировала создать что-то необычное, ей нужны были красивые фотопейзажи, чтобы поделиться ими со своими подписчиками.

Когда фотограф дома просматривала фото, чтобы выбрать лучшие, то наткнулась на необычное изображение с Богом. Сначала она взволновалась, но теперь очень счастлива, ведь ей удалось стать автором уникального фото.

Если присмотреться к фото, можно заметить, что в небе в этот момент сформировалось сердце из облаков, сквозь которое проходил луч света. Это очень символичный и трогательный момент, особенно в трудные времена, которые переживает мир из-за пандемии коронавируса.

По словам Трейси, море и небо для нее тесно связаны с религией. А как только она увидела это необычное фото, то ее убеждения лишь укрепились.

Напомним, что ранее во время сильного шторма в Британии фотографу удалось снять фото, на котором просматривается образ Посейдона. Мифическое существо удалось снять фотографу Джеффу Оверсу в городе Ньюхейвен.

В обеих случаях феномен объясняется явлением с названием парейдолия. Это зрительная иллюзия, при которой люди видят визуализацию реальных образов в неживых предметах. Но в любом случае такие снимки завораживают и заставляют смотреть на них снова и снова.