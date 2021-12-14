Експерти розповіли, чому негайно потрібно видалити антивірус для Android

При правильному користуванні смартфон на Android може обійтися взагалі без антивірусу.





Шкідливі програми для Android мають різну міру небезпеки. Частина з них відносно нешкідливі та переважно просто неприємні: вони відображають рекламні банери, займають оперативну пам’ять і розряджають батарею. Інші набагато підступніші: вони блокують вміст пам’яті, вимагають викуп, відкривають зловмисникам віддалений доступ до пристрою.

Як убезпечити Android від вірусів?

Більшість користувачів скаже, що для цього потрібно встановити антивірусну програму на смартфон. Вона буде виконувати сканування (як на комп’ютері), а в разі небезпеки відразу відрапортує про знайдену проблему.

Багато мобільних антивірусів розроблені тими ж компаніями, що й захисні продукти для ПК та ноутбуків. Ми вирішили з’ясувати, чи є у них реальна потреба.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ АНТИВІРУСИ ДЛЯ ANDROID?

Щоб зрозуміти, наскільки Android потребує додаткового захисту, потрібно трохи розібратися у тому, як функціонують мобільні антивіруси. Це дуже просто.

У 2019 році фахівці з AV Comparatives вивчили найпопулярніші антивірусні рішення для Android. Їхні висновки підтвердили все, про що експерти з цифрової безпеки підозрювали вже довгий час: багато захисних програм для смартфонів навіть не намагаються шукати шкідливу активність.

Вся їхня діяльність полягає у порівнянні встановлених додатків із білим списком. Кожна програма, яка не включена до такого списку, позначається як потенційно небезпечна. І все.

Складніші рішення задіють ще й чорний список. Вони перевіряють, чи немає на пристрої будь-якого додатку з реєстру загроз. Якщо він виявляється, то його рекомендують одразу видалити.

На перший погляд така функціональність здається достатньою, але з практичної точки зору користі від неї немає. Списки, які застосовуються під час сканування, втрачають інформативність із катастрофічною швидкістю: нові віруси з’являються щодня, тому будь-який заздалегідь складений список загроз можна віднести до застарілих заходів.

За доступною статистикою за березень 2020 року, за місяць до інтернету потрапляє близько 482 579 зразків шкідливого ПЗ для Android. У перерахунку на день це в середньому 16 000 шкідливих програм – дуже велика кількість, щоб їх можна було оперативно виявити та внести до Реєстру.

Свіжі загрози залишаються невидимими навіть для антивірусів.

ЧИМ АНТИВІРУС МОЖЕ ЗАШКОДИТИ ANDROID?

Хибне почуття безпеки – це ще не головний привід для занепокоєння. Більш серйозна проблема пов’язана з продуктивністю пристрою. Антивірусні програми вимагають багато системних ресурсів, внаслідок чого відгук операційної системи може помітно погіршитися.

Усі антивіруси мають індивідуальні системні вимоги. Особливо «важкі» навантажують смартфон настільки, що користуватися ним стає неможливо.

Мало того, що продуктивність знижується, так ще заряд батареї витрачається інтенсивніше. Анімація, фонова робота, модулі захисту в режимі реального часу – все це так чи інакше з’їдає акумулятор.

Інша неприємність – помилкові спрацьовування. Часто мобільні антивіруси приймають цілком невинні процеси за шкідливі і всіма силами блокують їхню роботу, щоб «захистити користувача».

Особливу загрозу несуть антивірусні рішення від маловідомих компаній та розробників, які давно забули про підтримку свого продукту: у них можуть бути десятки «дір», через які ваш пристрій ризикує виявитися зараженим.

Але найгірше, коли під виглядом антивірусу на смартфон або планшет потрапляє небезпечна програма. Надавши їй повний доступ до системи, користувач сам ставить хрест на захисті свого пристрою.

ОЛІЇ У ВОГОНЬ ПІДЛИВАЮТЬ САМІ ТВОРЦІ АНТИВІРУСІВ

Android займає 73% мобільного ринку. Це в рази більше, ніж у iOS. Природно, таке широке охоплення не може залишитися непоміченим для розробників шкідливих програм: не минає і місяця без новин про нові небезпеки для Android.

Експерти дуже точно описують функціонал та наслідки від зараження цими програмами. Що часто перебільшується, то це ризик зараження. Найсильніше лякають користувачів самі розробники антивірусних додатків: якщо вірити, то світ ось-ось звалиться під натиском мобільних шкідників.

За умови, що система безпеки Android регулярно оновлюється, можливість підхопити небезпечну програму мізерна. Дотримуючись основних запобіжних заходів при роботі в інтернеті, від мобільного антивірусу можна сміливо позбавлятися: він не зробить пристрій безпечнішим.

У ранніх версіях ОС Android справді було багато слабких місць. Але з того часу минуло понад 10 років. Зараз Android сама по собі досить безпечне середовище із власним набором заходів проти мобільних загроз.

ЩО ВБУДОВАНО В ANDROID ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?

Android піддається ризику зараження, коли користувач змінює налаштування безпеки, встановлені за замовчуванням.

Переважна більшість шкідливих програм проникає у смартфон через сумнівні програми, яким вдалося обійти алгоритми перевірки при розміщенні магазину контенту. Якщо говорити про Play Store, то там така ситуація рідкість: Google має надійну систему для виявлення та усунення «троянських коней».

За замовчуванням Android не допускає встановлення програм із неофіційних джерел. Якщо користуватися виключно Play Store, пристрій буде майже недосяжним для зловмисників.

На жаль, багато людей продовжує завантажувати контент із джерел сумнівної надійності. Заради справедливості варто відзначити, що є багато причин використовувати сторонні магазини контенту. Тільки всі ці причини йдуть з вічним застереженням: рішення завантажувати чи ні користувач приймає на свій страх та ризик.

У Google Play навіть найхитрішим “шкодоносам” не вдається протриматися довго. Все, що знаходиться в магазині, зазнає регулярної перевірки, за якою стоять і алгоритми, і реальні люди. Кожна програма, яка викликає у служби безпеки підозри, ретельно вивчається.

Іноді в новинах прослизає інформація, що в Play Store знову знайшлося то рекламне ПЗ, то шифрувальник, то ще щось. Так, частка ризику завжди залишається, але вона зовсім мала: будь-яку загрозу Google може оперативно знайти і ліквідувати.

Яким має бути антивірус для смартфона?

В ідеалі він повинен ефективно протистояти мережним атакам та шкідливим скриптам, захищати особисті дані користувача, не надаючи помітного навантаження на пам’ять та процесор. Багато додатків, які заявлені як антивірусні, цих завдань не виконують. Проте, з ними чудово справляється служба Play Protect.

ЧОМУ МОЖНА ДОВІРЯТИ PLAY PROTECT?

Захисна служба Play Protect створювалася для боротьби зі шкідливими програмами на платформі Android. В її основі лежить складний комп’ютерний аналіз, самонавчання та навичка адаптації. Play Protect має високий рівень доступу до операційної системи, що дозволяє проаналізувати приховані куточки Android, де може виявлятися шкідлива поведінка.

ОС Android сама може видаляти з пристрою небезпечні програми, не запитуючи дозвіл користувача.

Дія Play Protect поширюється на мережеві підключення та URL-адреси, звідки йде завантаження файлів. Якщо веб-сайт або інший канал передачі даних є ненадійним, користувач негайно отримує попередження.

Жодна стороння програма захисту від шкідливих програм не має такого рівня доступу та ресурсів, як Play Protect. За твердженням компанії XYPRO, що займається дослідженнями в галузі цифрової безпеки, рішення Google ймовірно найкращі та найефективніші для пошуку та усунення шкодоносів на Android.

ЩО РОБИТИ З МОБІЛЬНИМИ АНТИВІРУСАМИ ДЛЯ ANDROID?

І тут ми підібралися до головного питання. Чи може хтось, крім Google, забезпечити повний та ефективний захист Android? Скоріше ні.

Треба визнати, що антивіруси для Android із хорошою репутацією існують. Їхні розробники напевно у вас на слуху: вони ж постачають комплексні захисні рішення для настільних ПК. Від них шкоди точно не буде. Але якщо на пристрої є антивірусний додаток від маловідомого розробника, сміливо видаляйте його: всю роботу за нього і так виконує Play Protect.