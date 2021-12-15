Бабуся віддала свій орган онуку: на днях у Львові провели унікальну операцію

В Україні роблять операції з пересадки органів, але частіше у столиці. В обласних центрах така практика не є поширеною, адже операція доволі складна. Часто хворі, які потребують пересадки їдуть на лікування в інші країни. Але помалу й Україна починає робити успіхи в даному напрямку.





Відтак, у Львові вперше зробили пересадку нирки 15-річному хлопцю. Що цікаво, орган запрацював ще на операційному столі. Це свідчить про високу професійність лікарів, та правильність їхніх дій. 15-річний Ярослав зараз почувається добре. Все нормально й з його бабусею. Саме вона пожертвувала свою нирку, аби внук зміг жити повноцінним життям.

Про свій діагноз Ярослав дізнався у 1 1 років

Кілька слів про історію юного пацієнта. Хлопчик народився з проблемними нирками, але загалом ріс абсолютно здоровою дитиною, і аж в 11 років його батьків ошелешили діагнозом — у сина гломерулонефрит. Це хвороба нирок, яка вражає ниркові клубочки, та потребує стаціонарного лікування. Хвороба робить нирки дуже вразливими до будь-яких інфекцій.

Недуга у хлопчика прогресувала, тож постало питання: погоджуватися на постійну підтримуючу терапію, чи зробити операцію з пересадки органу. Батьки обрали друге, адже перший варіант автоматично позбавив би хлопця нормального і повноцінного життя. Донором для внука стала його бабуся. Її нирка ідеально підійшла, і зараз чудово прижилася. Операцію провели 7 грудня у Львівській міській дитячій лікарні на Орлика.

Це гарна подія, адже в Україні щороку близько 50-ти дітей потребують трансплантацію нирок. А ця операція дає шанс цим родинам, отримати належну допомогу в рідній країні.