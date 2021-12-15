Бабушка отдала свой орган внуку: на днях во Львове провели уникальную операцию

В Украине проводят операции по пересадке органов, но чаще в столице. В областных центрах такая практика не распространена, ведь операция довольно сложная. Часто больные, нуждающиеся в пересадке, едут на лечение в другие страны. Но постепенно и Украина начинает делать успехи в данном направлении.





Во Львове впервые сделали пересадку почки 15-летнему парню. Что любопытно, орган заработал еще на операционном столе. Это свидетельствует о высоком профессионализме врачей и правильности их действий. 15-летний Ярослав сейчас чувствует себя хорошо. Все нормально и с его бабушкой. Именно она пожертвовала свою почку, чтобы внук смог жить полноценной жизнью.

О своем диагнозе Ярослав узнал в 11 лет

Ну и несколько слов об истории молодого пациента. Мальчик родился с проблемными почками, но в целом рос совершенно здоровым ребенком, и только в 11 лет его родителей ошарашили диагнозом – у сына гломерулонефрит. Это болезнь почек, которая поражает почечные клубочки и требует стационарного лечения. Болезнь делает почки в дальнейшем очень уязвимыми к любым инфекциям.

Недуг у мальчика прогрессировал, поэтому возник вопрос: соглашаться на постоянную поддерживающую терапию или сделать операцию по пересадке органа. Родители выбрали второе, ведь первый вариант автоматически лишил бы парня нормальной и полноценной жизни. Донором для внука стала его бабушка. Ее почка идеально подошла, и сейчас отлично прижилась. Операцию провели 7 декабря во Львовской городской детской больнице Орлика.

Это хорошее событие, ведь в Украине ежегодно около 50 детей нуждаются в трансплантации почек. А эта операция дает шанс этим семьям получить должную помощь в родной стране.