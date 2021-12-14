До метра снігу: синоптики розповіли чого чекати від погоди найближчим часом

Зараз в Україні спостерігається абсолютно різна погода. На Заході хуртовини, снігопади та справжня зимова казка, тоді як в столиці кілька днів поспіль падає дощ.





Синоптики говорять, що цьогорічний грудень доволі контрастний. Попри велику кількість снігу, сильних морозів поки не спостерігалось. Ба більше, сніг подекуди падатиме ще більший. В Карпатах та на Закарпатті може випасти до метра снігу, а от температура повітря спостерігатиметься доволі високою, як для зими — 0,+2 градуси. Чого чекати від погоди найближчими днями? Та чи буде сніг на зимові свята? Синоптики дають перші прогнози.

Найближчим часом випаде багато снігу

Синоптики застерігають в першу чергу мешканців Західної України бути обережними на дорозі та по можливості відкласти далекі поїздки, а особливо в гори. Річ у тім, що в період з 17 по 19 грудня має випасти дуже багато снігу. Подекуди сніговий покрив матиме висоту до метра. Все це супроводжуватиметься сильним вітром, тож можна лише уявити в якому стані будуть дороги, а особливо якщо це віддалена місцевість десь посеред відкритих полів.

На всій іншій території України теж будуть опади, але не такі потужні. На Півдні й зовсім, падатиме лише дощ. Також, вже з наступного тижня мала б поступово знижуватися температура повітря. На Заході мороз спостерігатиметься і вдень (до -3) і вночі (до мінус 7-10). На Півночі, в Центрі та на Сході України теж буде доволі холодно, однак вдень все ж спостерігатиметься 0 градусів. На Півдні зберігатиметься незначний плюс.

До слова, на Новий рік в Україні прогнозують суху та сонячну погоду без снігу. Подекуди будуть доволі сильні морози.