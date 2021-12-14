Перераховують пенсії лише обраним: пенсіонер влаштував скандал у Пенсійному фонді

З 1-го грудня 2021 року українським пенсіонерам перерахували пенсії. Підвищення стосувалися тих українців, які отримують мінімальну та максимальну пенсії. А також ряду окремих громадян, наприклад 60-річних, у яких є належний стаж і цього року вони виходять на заслужений відпочинок.





Проте, як виявилося, перерахували пенсії не всім. У Пенсійний фонд звернувся пенсіонер, котрий попри пенсійний вік ще працює на роботі, але отримує паралельно й пенсію, адже працює на посаді, яка це дозволяє. Так от, чоловіку пенсію не перерахували, за що він влаштував добрячий скандал.

Виявляється є деякі умови прописані дрібним шрифтом

Чоловік звинуватив Пенсійний фонд у відсутності справедливості. Мовляв немає ніякої рівності між працюючими пенсіонерами та непрацюючими. Чоловік обурився чому так, адже працюючі пенсіонери платять податки, а натомість їх обмежують навіть у такому.

У Пенсійному фонді швидко дали відповідь. Мовляв працюючим пенсіонерам теж перераховують виплати, але не раніше ніж через два роки після виходу на пенсію, за умови подальшої трудової діяльності. Тим пенсіонерам, які мають напрацьовано понад 2 роки наднормового стажу, перерахували виплати. Таких осіб в Україні трішки більше 300 тисяч. Їм дорахували в середньому по 193 гривні.

В 2022 році буде ще кілька перерахунків

Українці вже почали отримувати оновлену пенсію, однак вже зовсім скоро її перерахують ще раз. Чергова індексація буде наприкінці зими. Крім цього, буде ще ряд підвищень, які стосуватимуться різних категорій громадян. Взагалі, очікується, що середня пенсія по Україні у 2022 році становитиме не менше 4000 грн. А громадяни, яким більше 70 років, отримуватимуть не менше 3000 кожен.