Стало відомо, скільки українці будуть відпочивати в грудні 2021 року

У грудні 2021 року на українців чекає 9 офіційних вихідних. Один із них буде додатковим та передбачається календарем державних свят. За правилами вихідний із суботи перенесуть на понеділок, саме такий порядок перенесення святкових вихідних днів регламентує законодавство України.





Як відомо, 25 грудня католики, протестанти та частина православних відзначатимуть Різдво за григоріанським календарем. Цього року свято припадає на суботу, яка й так є не робочим днем. У зв’язку із цим вихідний буде перенесено на понеділок, 27 грудня. Правила перенесення регламентуються статтею 73 Кодексу законів про працю України. Таким чином, всі українці зможуть відпочивати одразу три вихідні поспіль: 25, 26 та 27 грудня. Також наші громадяни відпочиватимуть у суботи та неділі 4 та 5 грудня, 11 та 12 грудня та 18-19 грудня. Ці дні і так є неробочими згідно з трудовим законодавством.

Також зазначимо, що робочі дні перед святами будуть скороченими, що надасть додатковий час на підготовку до святкового застілля. Українці працюватимуть на 1 годину менше. Скорочений день буде 24 грудня, перед святом Різдва за григоріанським календарем та 31 грудня, перед святкуванням Нового року. До речі, Новий рік Чорного Тигра зустрічатимемо з п’ятниці на суботу. Тобто буде достатньо часу, щоб прийти до тями після свята і з новими силами вийти на роботу в січні 2022 року.

Нагадаємо, що ще у листопаді 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав закон №2211-VIII, який перетворив 25 грудня на вихідний. У цей день більшість країн святкують день народження Ісуса Христа за григоріанським календарем. А оскільки Україна прагне стати частиною Європи, то й святкувати має разом із західними країнами.