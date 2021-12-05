Токсичні ялинки захопили ринок: як не отравити сім’ю

Українці активно готуються до новорічних свят та купують відповідну атрибутику. Особливо користуються попитом ялинки. І хоча пік очікується у період від святого Миколая до Нового року, вже зараз можна говорити про тенденції, що сформувалися на ринку. Споживачі все частіше замість традиційних зрізаних дерев віддають перевагу штучним або живим ялинкам у горщиках.





У чому небезпека неякісних штучних ялинок

Рекомендується купувати штучні дерева лише у спеціалізованих магазинах чи місцях, де покупцеві зможуть надати документи. Часто новорічний декор роблять із неякісного пластику. Це необов’язково китайські товари, ялинки роблять підпільно навіть в Україні. Навіть продавці не завжди здогадуються, що продають небезпечну підробку.

Ялинка з неякісного пластику може стати причиною отруєння у дітей, домашніх тварин і навіть дорослих. Виріб не повинен мати специфічний запах. Ялинка може пахнути пластиком, але запах несильний. Також неякісний товар може стати причиною масштабної пожежі, адже він легко спалахує. Якісний пластик не горить, він плавиться. Тобто у разі небезпеки ви відчуєте підозрілий запах і встигнете вжити заходів.

Альтернатива штучній ялинці

В останні роки набирають популярності живі ялинки у горщиках. Таке дерево точно не обсипатиметься. Невелика рослина в горщику коштуватиме приблизно 500 гривень, а невисока блакитна ялина в середньому обійдеться в 1000 гривень. Такий варіант охоче вибирає молодь та всі фанати здорового способу життя. Частково це захищає планету від пластику, а також сприяє озеленення, адже дерево не викидається, а висаджується. Також не треба турбуватися про утилізацію новорічної прикраси.

Не менш популярні дерева-гірлянди. У середньому такий виріб коштуватиме 1000 гривень.

А ось у сегменті натуральних ялинок спостерігається перехід від держаних лісових господарств до приватних господарств. Тобто приватні особи вирощують ялинки на продаж. Їхня продукція більш пишна і виглядає привабливішою порівняно з ялинками від державних лісгоспів. Такий бізнес розвивається повільно, але є перспектива. Господарства успішно переймають досвід європейців. Вони працюють офіційно і вже досягли непоганих результатів, незважаючи на те, що вартість їхньої продукції відносно висока. Така ялинка обійдеться щонайменше втричі дорожче, ніж на державних ярмарках.