5 приборов, которые крадут электричество и есть в каждом доме: как уменьшить сумму в платежках

Даже в режиме ожидания техника может потреблять электричество, если подключена к сети. Производители постоянно работают над улучшением энергоэффективности, но счета за электроэнергию все равно могут увеличиваться.





Издание Good Housekeeping рассказало о самой энергозатратной технике. По словам эксперта бытовой энергетики Криса Сондерса, приборы в режиме ожидания будут потреблять электричество, хоть и совсем немного. Но если подсчитать, то в год можно сэкономить больше 1000 в пересчете на гривны. Старайтесь не переводить устройство в режим ожидания, а всегда выключайте из сети. Особенно актуально это для 5 приборов.

Телевизор

Гораздо удобнее выключить телевизор с помощью пульта, чем идти к розетке и отключать от сети. Хоть производители и пытаются сделать технику максимально экономной, она влияет на счета за электричество. Особенно это ощутимо, если у вас не самые новые телевизоры. Хуже только оставлять телевизор включенным и не смотреть.

Между прочим, по данным Uswitch, 42% домохозяйств в Британии оставляют телевизор включенным для питомцев. А это заметно отображается на счетах за электроэнергию.

Компьютер

Компьютеры не уступают телевизорам. Возможно вас удивит, но в режиме ожидания это 20 фунтов в год, в перерасчете на гривны 720 гривен. Если долго не пользоваться компьютером и оставить его в режиме ожидания, не стоит думать, что вы не потребляете электричество. Как минимум нужно перевести устройство в спящий режим, а лучше – выключить.

Телефоны, планшеты и ноутбуки

Если в вашем доме нет стационарного ПК, то, вероятно, есть ноутбук или планшет. А смартфоном владеет почти каждый. Люди часто не замечают, что оставляют устройство подключенным к сети, даже если не используют. Это лишний расход для вашего бюджета.

Приставки и рекордеры

ТВ-приставки и тюнеры потребляют достаточно электричества. Чтобы сэкономить 19 фунтов на год (680 грн.) лучше отключать эти устройства от сети. Стоит каждый раз отключать питание, заодно с телевизором.

Игровые приставки

Игровые консоли тоже потребляют немало электричества. Как только вы или ваши дети наигрались, не забудьте отключить устройство от сети. Только так вы сможете сэкономить на электричестве. Не забывайте, что игровые приставки могут вытянуть из вашего кармана лишние 30 фунтов стерлингов в год (около 1300 гривен).