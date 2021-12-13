Названо способи виправити нестабільну роботу домашнього Wi-Fi

Незалежно від того, чим ви зайняті в Інтернеті, обрив з’єднання Wi-Fi у невідповідний час – дуже неприємна ситуація. Нижче деякі з найчастіших причин, з яких це відбувається.





1. Підключено дуже багато пристроїв

Тепер, коли більшість будинків мають ноутбуки, смартфони, планшет, смарт-телевізори, розумні світильники, лампочки, розетки та інші гаджети, Wi-Fi може працювати повільніше. Як не дивно, але навіть якщо підключений пристрій не відправляє і не приймає дані активно, він все одно споживатиме частину доступної смуги пропускання. Тобто, якщо до мережі підключено багато пристроїв, можна помічати уповільнення або обриви Wi-Fi-з’єднання.

Перше і найпростіше рішення – відключити пристрої, що не використовуються, від вашого Wi-Fi. Якщо у вас є дводіапазонний роутер , можна спробувати переключити діапазони і підключитися до діапазону 5 ГГц замість 2,4 ГГц, який зазвичай більш завантажений. Як правило, діапазон 5 ГГц забезпечує швидше підключення, але більш короткий радіус дії.

2. Маршрутизатор невдало розташований

Це найпоширеніша причина збоїв Wi-Fi. Якщо точка доступу закрита в шафі, а пристрій, який ви намагаєтеся до неї підключити, знаходиться за парою бетонних стін, ви зіткнетеся зі зникненням сигналу.

Встановіть маршрутизатор у кімнаті, де ви плануєте використовувати Wi-Fi найбільше або якомога ближче до неї. Краще підняти маршрутизатор, щоб на шляху сигналу не було перешкод, і розмістити його якомога ближче до центру будинку. Також ставте його подалі від скляних та металевих предметів, а також від мікрохвильової печі.

3. Перешкоди у багатоквартирному будинку

Радіоперешкоди можуть виникати не тільки через пристрої на зразок мікрохвильової печі. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, і кожен мешканець має свій маршрутизатор у безпосередній близькості від вашого, перешкоди неминучі. Тут можна не тільки змінити частоту сигналу, але й змінити канал, на якому працює ваш Wi-Fi. Використовуйте програму на зразок Wi-Fi Analyzer, яка повідомить вам, які канали у вашому домі використовуються найчастіше. Після цього в установках роутера виберіть канал, який найменше використовується.

4. Бездротова карта вимагає оновлення

Драйвери електронних пристроїв, таких як принтери та комп’ютери, потребують регулярних оновлень, інакше вони не працюватимуть належним чином. Зазвичай вони автоматично оновлюються, але можуть бути збої з низки причин. Якщо обриви Wi-Fi є характерними для одного пристрою, перевірте, чи потрібно оновити драйвери бездротової карти. Для цього перейдіть на сайт виробника та отримайте останню версію оновлення.

5. Маршрутизатору потрібна перерва

Найпростіше рішення, але не всі його пам’ятають. Спробуйте вимкнути маршрутизатор і модем і тримати їх відключеними як мінімум 30 секунд. Потім перезапустіть їх у наступному порядку: спочатку підключіть модем, потім маршрутизатор. Дуже часто цього виявляється достатньо.