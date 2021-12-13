Не оплатили комунальні послуги вчасно – гроші стягнуть автоматично. На що піде влада в обмін на новий транш МВФ

Найближчим часом на вимогу МВФ Україна посилить покарання за борги за комуналку. Влада в обмін на черговий транш обіцяє запровадити жорсткі штрафи.





У середньому кожна сім’я в Україні винна 4 тисячі гривень. Ситуація продовжує погіршуватись. Що буде далі, читайте у нашому матеріалі.

Як посилять правила

Наразі за кожен день прострочення українці платять пеню у розмірі 0,01%. В обмін на транш МВФ влада планує посилити покарання. Як варіант, розглядається стягнення боргів без суду. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко упевнений, що ситуація із боргами за комуналку критична. Лише за останній рік борги українців зросли на 10 мільярдів. Експерти вважають, що влада дозволить стягнення боргів без суду та виконавчої служби. Незабаром гроші списуватимуть прямо з картки, якщо вчасно не сплатити за комуналку.

Водночас, експерти вважають такий підхід неприпустимим. Координатор житлових програм «Опори» Тетяна Бойко вважає, що з людьми можна домовитись і, наприклад, провести реструктуризацію боргів.

Скільки мають українці за комуналку?

Станом на вересень 2021 року борги за комуналку складають 61,5 мільярда гривень. В середньому це 4 тисячі на сім’ю. Вже традиційно протягом опалювального сезону борги зростають, а потім їх погашають. Найбільше українці винні за газ та його доставку – приблизно 23,1 мільярда гривень.

МВФ уже не вперше вказує Україні на величезний борг за комуналку. Цього разу для отримання чергового траншу влада має вирішити питання з боргами.

Що з комунальними боргами в інших країнах

Експерти стверджують, що така ситуація із боргами за комунальні послуги характерна лише для України. У європейських країнах такого немає. Одна з причин полягає в тому, що значна частина європейців орендує житло, а у разі несплати комуналки їх виселять з орендованого житла.

До того ж житлове законодавство Європи жорсткіше. У Барселоні можуть виселити із квартири навіть за аморальну поведінку, не кажучи про несплату комунальних послуг. У низці країн за прострочені платежі з комуналки штрафують. У Брюсселі, наприклад, стягують 5 євро за перше нагадування та 10 за друге.

А ось яким чином влада стимулюватиме громадян України оплачувати комуналку вчасно наразі невідомо. Але влада вже взяла на себе відповідальність, а значить, рано чи пізно їм доведеться звітувати перед МВФ.