Эксперт рассказал, как обманывают украинцев в супермаркетах перед Новым годом

Несколько дней до Нового года и в первые дни января в супермаркетах могут массово обсчитывать покупателей. И речь идет не об умышленном обмане. Персонал магазинов тоже празднует и готовится к Новому году, а значит, может не поменять акционные ценники на обычные.





Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. По словам эксперта, во многих супермаркетах перед праздниками завал. Одни начинают праздновать за несколько дней до Нового года и не выходят на работу, другие не выдерживают нагрузки и не справляются со своими обязанностями.

За несколько дней до Нового года и сразу после, продажи в супермаркетах вырастают в несколько раз. Оборот может вырасти на 400% по сравнению с обычными днями.

Большинство супермаркетов предлагают акции и продают товары со скидками. Этим пользуются многие украинцы, пытаясь сэкономить. Но в силу человеческого фактора, ценники в торговом зале не всегда меняют вовремя. То есть в базу внесены реальные цены, а на ценниках остаются сниженные, которые привлекают покупателей.

При покупке в предновогодний период стоит быть готовым к тому, что ценники могут отличаться от реальной цены. В таком случае вы имеете право требовать продать товар по цене, указанной на ценнике. Зовите администратора, не отходя от кассы, объясните ситуацию и требуйте возврата разницы. Если вам откажут – вызывайте полицию по факту обсчета на кассе.

С одной стороны можно понять сотрудников супермаркетов, которые не справляются с нагрузкой, а с другой, неправильные ценники – это обман потребителя. Вы вправе требовать продажи товара по цене, которая указана на ценнике. Зачем переплачивать, добивайтесь справедливости, в таком случае закон на вашей стороне.