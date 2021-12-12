Як супермаркети дурять українців перед Новим роком

Кілька днів до Нового року та у перші дні січня у супермаркетах можуть масово обраховувати покупців. І йдеться не про навмисний обман. Персонал магазинів теж святкує і готується до Нового року, а отже, може не замінити акційні цінники на звичайні.





Про це розповів виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов. За словами експерта, у багатьох супермаркетах напередодні свят завал. Одні починають святкувати за кілька днів до Нового року і не виходять на роботу, інші не витримують навантаження та не справляються зі своїми обов’язками.

За кілька днів до Нового року та одразу після, продажі у супермаркетах виростають у кілька разів. Оборот може зрости на 400% порівняно із звичайними днями.

Більшість супермаркетів пропонують акції та продають товари зі знижками. Цим користуються багато українців, намагаючись заощадити. Але через людський фактор цінники в торговому залі не завжди змінюють вчасно. Тобто до бази внесено реальні ціни, а на цінниках залишаються знижені, які приваблюють покупців.

При покупці у передноворічний період варто бути готовим до того, що цінники можуть відрізнятись від реальної ціни. У такому разі ви маєте право вимагати продати товар за ціною, вказаною на ціннику. Кличте адміністратора, не відходячи від каси, поясніть ситуацію і вимагайте повернення різниці. Якщо вам відмовить – викликайте поліцію за фактом обрахунку на касі.

З одного боку, можна зрозуміти співробітників супермаркетів, які не справляються з навантаженням, а з іншого, неправильні цінники – це обман споживача. Ви маєте право вимагати продати товару за ціною, яка вказана на ціннику. Навіщо переплачувати, добивайтеся справедливості, у такому разі закон на вашому боці.