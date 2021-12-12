Украинцам готовы платить от 100 тыс. грн. в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии

По статистике больше всего зарабатывает информационный директор (человек, отвечающий за информационную систему на предприятии). Средняя зарплата на такой должности составляет 100 000 гривен.





Данные взяты из крупного сайта с поиска работы work.ua. По информации того же кадрового портала средняя зарплата по Киеву достигает 17 500 гривен, а в, например, Запорожье – всего 12 500 гривен. Меньше всего зарабатывают жители Черновицкой области, средняя зарплата по региону не превышает 11 тысяч гривен.

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий попали:

информационный директор с зарплатой в 100 тысяч гривен;

программист на языке C++ – 65 тысяч гривен;

программист на языке Ruby on Rails – 62 тысячи гривен;

разработчик на языке Java – 60 000 гривен;

Full stack программист – 50 тысяч гривен;

создатель мобильных приложений – 50 тысяч гривен;

руководитель IT-отдела – 50 тысяч гривен.

Конечно, размер заработной платы в Украине зависит не только от профессии, но и от компании, в которую трудоустраивается соискатель, а также от города. Традиционно жители крупных городов зарабатывают на порядок выше. Также на уровень зарплат влияет экономическая ситуация. Программисты могут жить в Украине, но работать в удаленном формате в международных компаниям, а значит, уровень заработной платы будет выше.

Также сейчас есть спрос на продавцов, автослесарей и бариста. Таким специалистам предлагают около 30 тысяч гривен.

Отметим, что в 2022 году минимальная зарплата в Украине вырастет всего на 3%. В пересчете – это всего 200 гривен. А вот цены в следующем году вырастут минимум на 6%. То есть фактически зарплата даже уменьшится, а покупательная способность украинцев снизится.