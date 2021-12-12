Українцям готові платити від 100 тис. грн. на місяць: названо вакансії з найвищою зарплатою

За статистикою найбільше заробляє інформаційний директор (людина, яка відповідає за інформаційну систему на підприємстві). Середня зарплата на такій посаді становить 100 000 гривень.





Дані взяті із популярного сайту з пошуку роботи work.ua. За інформацією того ж кадрового порталу, середня зарплата по Києву сягає 17 500 гривень, а в, наприклад, Запоріжжі – всього 12 500 гривень. Найменше заробляють мешканці Чернівецької області, середня зарплата по регіону не перевищує 11 тисяч гривень.

До рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій потрапили:

інформаційний директор із зарплатою у 100 тисяч гривень;

програміст мовою C++ – 65 тисяч гривень;

програміст на Ruby on Rails – 62 тисячі гривень;

розробник на мові Java – 60 000 гривень;

Full stack програміст – 50 тисяч гривень;

розробник мобільних додатків – 50 тисяч гривень;

керівник IT-відділу – 50 тисяч гривень.

Звичайно, розмір заробітної плати в Україні залежить не лише від професії, а й від компанії, в яку працевлаштовується претендент, а також від міста. Зазвичай жителі великих міст заробляють на порядок вище. Також на рівень зарплат впливає економічна ситуація. Програмісти можуть жити в Україні, але працювати у віддаленому форматі у міжнародних компаніях, а отже, рівень заробітної плати буде вищим.

Також зараз є попит на продавців, автослюсарів та баріста. Таким спеціалістам пропонують близько 30 тисяч гривень.

Зазначимо, що у 2022 році мінімальна зарплата в Україні зросте лише на 3%. У перерахунку – це лише 200 гривень. А ось ціни у наступному році зростуть щонайменше на 6%. Тобто фактично зарплата навіть зменшиться, а купівельна спроможність українців знизиться.