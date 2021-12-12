Українцям готові платити від 100 тис. грн. на місяць: названо вакансії з найвищою зарплатою
За статистикою найбільше заробляє інформаційний директор (людина, яка відповідає за інформаційну систему на підприємстві). Середня зарплата на такій посаді становить 100 000 гривень.
Дані взяті із популярного сайту з пошуку роботи work.ua. За інформацією того ж кадрового порталу, середня зарплата по Києву сягає 17 500 гривень, а в, наприклад, Запоріжжі – всього 12 500 гривень. Найменше заробляють мешканці Чернівецької області, середня зарплата по регіону не перевищує 11 тисяч гривень.
До рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій потрапили:
- інформаційний директор із зарплатою у 100 тисяч гривень;
- програміст мовою C++ – 65 тисяч гривень;
- програміст на Ruby on Rails – 62 тисячі гривень;
- розробник на мові Java – 60 000 гривень;
- Full stack програміст – 50 тисяч гривень;
- розробник мобільних додатків – 50 тисяч гривень;
- керівник IT-відділу – 50 тисяч гривень.
Звичайно, розмір заробітної плати в Україні залежить не лише від професії, а й від компанії, в яку працевлаштовується претендент, а також від міста. Зазвичай жителі великих міст заробляють на порядок вище. Також на рівень зарплат впливає економічна ситуація. Програмісти можуть жити в Україні, але працювати у віддаленому форматі у міжнародних компаніях, а отже, рівень заробітної плати буде вищим.
Також зараз є попит на продавців, автослюсарів та баріста. Таким спеціалістам пропонують близько 30 тисяч гривень.
Зазначимо, що у 2022 році мінімальна зарплата в Україні зросте лише на 3%. У перерахунку – це лише 200 гривень. А ось ціни у наступному році зростуть щонайменше на 6%. Тобто фактично зарплата навіть зменшиться, а купівельна спроможність українців знизиться.
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