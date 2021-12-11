Популярные профессии с минимальной зарплатой: кому не повезло

Руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина рассказала, что на рынке труде есть десятки вакансий с минимальной оплатой труда. Сюда входят профессии, где нужна физическая сила – уборщики, мойщики, дворники и так далее. Но это еще не все. Кому не повезло получать минималку.





Мы просмотрели популярные сайты с поиска работы и составили список вакансий, в которых соискатели могут рассчитывать лишь на минимальную зарплату в 6 500 гривен.

Администратор магазина. Как ни странно звучит, но среди 7400 предложений на сайте Jooble.ua предложено свыше 40 вакансий с минимальной зарплатой.

Дворник. Минималку предлагают в каждой десяток вакансии.

Кладовщик. Всего на сайте почти 300 вакансий с минимальной зарплатой среди 10 000 предложений на эту должность.

Медрегистратор. Каждое шестой работодатель предлагает минимальную зарплату.

Продавец продовольственных товаров. Из 11 тысяч вакансий в 500 предлагают минималку.

Разнорабочий. Из 4200 опубликованных вакансий 170 предлагают минимальнуое вознаграждение труда.

Швея. Из 4 тысяч актуальных вакансий 200 приглашают сотрудника на минимальную зарплату.

Конечно, это не говорит, что им будут платить минималку. Возможно сумма изменится после собеседования или зарплата зависит от нормы выработки, а работодатель указал минимальную. Но как видим, значительная часть актуальных вакансий предлагают минималку.

Напомним, что по данным госслужбы статистики, самые низкие зарплаты получают жители Черновицкой области. Средняя зарплата по региону не превышает 11 тысяч. Больше всего зарабатывают жители столицы. Средняя зарплата – 20,6 тысяч гривен.

Традиционно больше зарабатывают крупных городах, а вот в небольших городах, селах или селах городского типа заработная плата может не достигать даже минимальной отметки.