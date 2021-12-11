Запрет на пластиковые пакеты вступил в силу: что изменилось

С сегодняшнего дня, 10 декабря, вступил в силу запрет на распространение бесплатных полиэтиленовых пакетов, толщиной от 50 микрометров. Официальные цены на пакеты, которые раньше выдавали бесплатно, еще не установлены. Но уже известно, что они не будут дешевле 2 гривен за единицу. Сверхтонкие пакетики останутся бесплатными до весны 2022 года.





Закон, который предусматривает ограничение использования пластиковых пакетиков в Украине, приняли еще 1 июня.

Недавно Кабмин установил минимальные расценки на пакеты, но официально документ еще не принят. Если его все же примут, то стоимость пакетов будет следующей:

пакет без ручек и складок – 2 гривны;

пакет без ручек, но со складками или без складок, но с ручками обойдется в 2,5 гривны;

пакет с ручками и складками на боках будет стоить 3 гривны за штуку.

Это будут минимальные цены. Продавцам дают право поднять их стоимость. Тонкие и сверхтонкие пакеты полностью запретят только с 9 марта 2022 года. Но бизнес уже сомневается, остались ли такие нормы в силе в Европейской бизнес-ассоциации, и уже требуют объяснений от Кабинета министров.

В ходе обсуждения законопроекта говорилось о пластиковых пакетах, толще 50 микрометров. Если запретят все пластиковые пакеты, бизнес не сможет нормально вести торговлю. Также остается непонятным учет и отчетность. В целом, хоть и закон вступил в силу, до конца непонятно, каким образом будет контролироваться количество выданных пластиковых пакетов и алгоритм контроля за соблюдением закона торговыми точками.

Отметим, что до конца 2022 года разрешено использовать сверхтонкие пакеты для упаковки свежей рыбы, мяса, льда и сыпучих продуктов. А вот для упаковки фруктов и овощей пакетик бесплатно не выдадут, придется доплатить или прийти со своим. Судя по всему, альтернативу пластику должны придумать сами продавцы. При этом такой вариант должен быть финансово выгоднее пластиковых пакетов, которые будут продавать по 2-3 гривны.