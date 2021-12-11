Заборона на пластикові пакети набула чинності: що змінилося

З сьогоднішнього дня, 10 грудня, набула чинності заборона розповсюдження безкоштовних поліетиленових пакетів, товщиною від 50 мікрометрів. Офіційних цін на пакети, які раніше видавали безкоштовно в магазинах, аптеках та інших торгових точках, ще не встановлено. Але вже відомо, що вони не будуть дешевшими 2 гривень за одиницю. Надтонкі пакетики залишаться безплатними до весни 2022 року.





Закон, який передбачає обмеження використання пластикових пакетиків в Україні, ухвалили ще 1 червня. Нещодавно Кабмін встановив мінімальні розцінки на пакети, але офіційно цей документ ще не прийнятий.

Якщо його все ж таки приймуть, то вартість пакетів буде наступною:

пакет без ручок та складок – 2 гривні;

пакет без ручок, але зі складками або без складок, але з ручками обійдеться в 2,5 гривні;

пакет із ручками та складками на боках коштуватиме 3 гривні за штуку.

Це будуть мінімальні ціни. Продавцям дають право підняти їхню вартість. Тонкі та надтонкі пакети повністю заборонять лише з 9 березня 2022 року. Але бізнес уже сумнівається, що такі норми залишилися чинними в Європейській бізнес-асоціації, і вже вимагають пояснень від Кабінету Міністрів.

Під час обговорення законопроекту йшлося про пластикові пакети, товщиною від 50 мікрометрів. Якщо заборонять усі пластикові пакети, бізнес не зможе нормально торгувати. Також залишається незрозумілим облік та звітність. Загалом, хоч і закон набув чинності, до кінця незрозуміло, яким чином контролюватиметься кількість виданих пластикових пакетів та алгоритм контролю за дотриманням закону торговими точками.

Зазначимо, що до кінця 2022 року дозволено використовувати надтонкі пакети для пакування свіжої риби, м’яса, льоду та сипких продуктів. Судячи з усього, альтернативу пластику повинні придумати самі продавці. При цьому такий варіант має бути фінансово вигіднішим за пластикові пакети, які продаватимуть по 2-3 гривні.