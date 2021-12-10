20 000 грн. ежемесячно: стало известно, кто получает такую ​​пенсию и сколько таких людей в Украине

В этом месяце в декабре перечислили минимальную зарплату и пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Теперь украинцы получают большую минимальную зарплату, и немного большую пенсию. Но слово “немного” неуместно для некоторой категории граждан.





Тем, кто имеет максимальную пенсию, а она исчисляется, как 10 минимальных, досчитали по 800 грн, и теперь эти лица получают почти 20 000 ежемесячно. Согласитесь, за такую ​​сумму можно достаточно комфортно себя чувствовать. Кем и где нужно работать, чтобы на старости жить настолько безбедно?

Речь о лицах, которые весь свой стаж наработали на высокооплачиваемых должностях

Если вам уже за 30, и вы еще не получаете зарплату выше средней по Украине, должны вас разочаровать. Вряд ли вам удастся рассчитывать на максимальную пенсию. На нее могут рассчитывать только те лица, которым повезло практически сразу после получения диплома о высшем образовании, трудоустроиться на должность, где зарплата в несколько раз выше средней.

Это прокуроры, судьи, руководящие должности, то есть верхушки разных государственных учреждений и организаций. А учитывая, что в молодом возрасте попасть на такую ​​должность довольно тяжело, то и пенсию подобную получают далеко не все. Сейчас в Украине это всего 4,5% пенсионеров от их общего количества.

Заработать на хорошую пенсию можно будет по-другому

Не стоит расстраиваться. Согласно новой Пенсионной реформе вскоре украинцы смогут самостоятельно накапливать на пенсию и претендовать на двойную выплату по достижению пенсионного возраста. Дело в том, что появятся такие себе аналоги Пенсионных фондов, куда украинцы смогут платить дополнительно страховые взносы.

В результате, после выхода на заслуженный отдых все будут получать сразу две выплаты: от государства и самостоятельно накопленную.