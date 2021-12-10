А вы знали, что неправильное использование подушки может спровоцировать много серьезных проблем?

Наверное, только единицы во время сна не пользуются подушками. Остальные же люди в большом большинстве обязательно имеют подушку, а некоторые даже две. Ортопедическая или нет, квадратная или овальная, круглая или длинная – это все дело личных предпочтений и вашего комфорта. Оказывается, не столь важно правильно подобрать подушку, как уметь с ней обращаться.





Знали ли вы, что существует множество народных примет, согласно которым неправильное обращение с данным элементом для сна может спровоцировать вам проблемы со здоровьем, обречь на одиночество и бедность.

Если некоторые думали, что все, что может спровоцировать подушка, это боль в шее — они глубоко ошибаются. Рассказываем подробнее все, что нам известно по этой теме.

Есть минимум 5 народных приметы о которых не нужно забывать

Нельзя спать сразу на двух подушках

Если вам одной подушки мало просто купите себе большую или более жесткую, но не спите на двоих. Если это делают женщины, то они рискуют женским здоровьем. А мужчины могут лишиться денег и успеха в бизнесе.

Нельзя сидеть на подушке

Исключение из правил – молодожены на свадьбе. Всем остальным сидеть на подушке нельзя. Считается, что это неуважение к столь важному предмету, который является незаменимым атрибутом для сна. Тем, кто посмеет присесть на сакральное место, удача скажет пока.

Нельзя ставить подушку на стол

Считается, что это очень плохая примета. Можно привлечь в дом беду посредством смерти кого-то из близких.

Не спите на чужих подушках

Наверное, что исключение это отели и дни, когда вы в гостях… Но в целом, считается, что чужая подушка имеет в себе энергетику других людей, поэтому спать на ней нельзя. Наверняка речь о членах семьи. То есть, каждый должен иметь свою подушку.

Нельзя подушки дарить

Считается, что дарить подушку – это плохой знак. В древности так делали подклады, и потом тот кому был преподнесен такой подарок внезапно начинал болеть, и мог даже умереть.

А вы верите в народные приметы и поверья?