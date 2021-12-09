Жилье украинцев будут конфисковать за неуплату коммуналки: какой размер долга недопустим?

К сожалению, в Украине далеко не все имеют возможность своевременно и в полном объеме оплатить коммунальные услуги. Для некоторых это просто неподъемная сумма, ведь, например, большая половина украинских пенсионеров получают минимальную пенсию в размере +- 1865 грн. Согласитесь, этой суммы не хватит, чтобы прожить весь месяц без долгов.





Есть и молодые люди, и целые семьи, в которых по определенным причинам ухудшилось финансовое положение и заплатить за коммунальные услуги просто нечем.

Нередко задолжали коммуналку и крупные предприятия, которые в связи с карантином приостановили деятельность, но банально отапливать помещение нужно. К сожалению, теперь долговаться за коммунальные услуги очень опасно. Невольно можно остаться без жилья. Какие суммы долга недопустимы, рассказываем.

120 000 грн долга является поводом для конфискации жилья

Оказывается, в Украине ежегодно стремительно ухудшается ситуация с оплатой коммунальных услуг. Украинцы не платят чаще всего за горячую воду и отопление. Как следствие, в 2021 году сумма долга выросла настолько, что если разбить ее на все украинские семьи выйдет по 4 000 грн на каждого. В

Правительстве решили действовать, и теперь предоставлятели услуг могут наказывать тех, кто не платит их вовремя.

Насчитывается пеня. На долг начнут начислять пеню уже на следующий день после просрочки оплаты.

Предоставитель услуги имеет право обратиться в суд за упрощенной системой. То есть потребитель в суд идти не должен, ему решение придет по его адресу. Обжаловать его практически невозможно. Придется уплатить долг, а вместе с ним еще и пеню или штраф.

И третье, самое серьезное наказание – конфискация жилья. Если размер долга выше 120 000 грн, государство автоматически выселяет должника из дома и выставляет жилье на продажу.

Вероятно, эти факты заставят украинцев поставить в приоритет данную статью расходов, и что-что, а за коммунальные услуги платить вовремя.