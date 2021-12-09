Зимова казка, чи дощ і туман: стало відомо, якою буде погода на Новий рік

В Новорічну ніч, як ніколи хочеться снігу, щоб був трішки морозець, і все довкола сприяло такій собі святковій атмосфері. Хочеться зимової казки, новорічного дива, але на жаль, вже котрий рік підряд, українці зустрічають Новий рік у кращому випадку з сухою і теплою погодою, а в гіршому з дощем.





Наразі в Україні справжня зима. Більшу частину країни засипало снігом, і здається, що на Новий рік вже точно буде сніжно, але не факт. Синоптики діляться прогнозами, і на жаль вони не дуже зимові…

Дощ і плюсова температура повітря

У Новорічну ніч і напередодні Нового року в Україні прогнозують доволі теплу та дощову погоду. Дощ, температура повітря +3, +5, туман, сирість і лише подекуди сонце. Саме так зустрінуть українці 2022 рік.

Вже з наступного тижня в Україні поступово підвищуватиметься температура повітря і не знижуватиметься вона аж до перших днів січня. Таким прогнозом поділилися одразу кілька синоптиків, тому ставити ці прогнози під сумнів не варто.

Тож тим, чий святковий настрій залежить виключно від наявності снігу, потрібно шукати інші варіанти зловити новорічний вайб. Благо, вже з перших днів січня зима повернеться і на Різдво є всі надії побачити знову великі, снігові замети.

Загалом зима буде холодною

Нетипове для української зими тепло завершиться вже з приходом Нового року. Далі аж до весни протримається доволі холодна погода, морозець, та хуртовини. Сніг почне активно падати в першій половині січня. Далі він може розтанути і повторно випасти вже у лютому протримавшись до пізньої весни. Також синоптики обіцяють, що цієї зими буде багато ясних, сонячних, морозних днів.