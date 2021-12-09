Житло українців конфіскуватимуть за несплату комуналки: який розмір боргу є недопустимим?

На жаль, в Україні далеко не всі мають можливість вчасно і в повному обсязі оплачувати комунальні послуги. Для декого це просто непідйомна сума, адже приміром більша половина українських пенсіонерів отримують мінімальну пенсію у розмірі +- 1865 грн. Погодьтеся, цієї суми не вистачить щоб прожити весь місяць без жодних боргів.





Є й молоді люди, сім’ї та цілі родини, у яких з певних причин погіршилося фінансове становище і заплатити за комунальні послуги просто нічим. Нерідко боргують комуналку й великі підприємства, які у зв’язку з карантином призупинили діяльність, але банально опалювати приміщення потрібно.

На жаль, відтепер боргувати за комунальні послуги дуже небезпечно. Мимоволі можна залишитися й без житла. Які суми боргу є недопустимими, розповідаємо.

1 20 000 грн боргу є приводом для конфіскації житла

Виявляється, в Україні щороку стрімко погіршується ситуація з вчасною оплатою комунальних послуг. Українці не платять найчастіше за гарячу воду і опалення. Як наслідок, у 2021 році сума боргу зросла настільки, що якщо її розбити на всі українські родини вийде по 4 000 грн на кожного.

В уряді вирішили діяти, і відтепер надавачі послуг можуть карати, тих, хто не сплачує їх вчасно.

Нараховуватиметься пеня. На борг почнуть нараховувати пеню вже з наступного дня після протермінування оплати. Надавач послуг має право звернутися до суду за спрощеною системою. Тобто споживач до суду йти не повинен, йому рішення прийде за його адресою. Оскаржити його практично нереально. Доведеться сплатити борг, а разом з ним ще й пеню або штраф. І третє, найсерйозніше покарання — конфіскація житла. Якщо розмір боргу вище 120 000 грн, держава автоматично виселяє боржника із помешкання, і виставляє житло на продаж.

Ймовірно ці факти змусять українців поставити в пріоритет дану статтю видатків, і що-що, а за комунальні послуги сплачувати вчасно.