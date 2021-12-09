Житло українців конфіскуватимуть за несплату комуналки: який розмір боргу є недопустимим?
На жаль, в Україні далеко не всі мають можливість вчасно і в повному обсязі оплачувати комунальні послуги. Для декого це просто непідйомна сума, адже приміром більша половина українських пенсіонерів отримують мінімальну пенсію у розмірі +- 1865 грн. Погодьтеся, цієї суми не вистачить щоб прожити весь місяць без жодних боргів.
Є й молоді люди, сім’ї та цілі родини, у яких з певних причин погіршилося фінансове становище і заплатити за комунальні послуги просто нічим. Нерідко боргують комуналку й великі підприємства, які у зв’язку з карантином призупинили діяльність, але банально опалювати приміщення потрібно.
На жаль, відтепер боргувати за комунальні послуги дуже небезпечно. Мимоволі можна залишитися й без житла. Які суми боргу є недопустимими, розповідаємо.
120 000 грн боргу є приводом для конфіскації житла
Виявляється, в Україні щороку стрімко погіршується ситуація з вчасною оплатою комунальних послуг. Українці не платять найчастіше за гарячу воду і опалення. Як наслідок, у 2021 році сума боргу зросла настільки, що якщо її розбити на всі українські родини вийде по 4 000 грн на кожного.
В уряді вирішили діяти, і відтепер надавачі послуг можуть карати, тих, хто не сплачує їх вчасно.
- Нараховуватиметься пеня. На борг почнуть нараховувати пеню вже з наступного дня після протермінування оплати.
- Надавач послуг має право звернутися до суду за спрощеною системою. Тобто споживач до суду йти не повинен, йому рішення прийде за його адресою. Оскаржити його практично нереально. Доведеться сплатити борг, а разом з ним ще й пеню або штраф.
- І третє, найсерйозніше покарання — конфіскація житла. Якщо розмір боргу вище 120 000 грн, держава автоматично виселяє боржника із помешкання, і виставляє житло на продаж.
Ймовірно ці факти змусять українців поставити в пріоритет дану статтю видатків, і що-що, а за комунальні послуги сплачувати вчасно.
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