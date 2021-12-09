Польша меняет правила въезда и ужесточает карантинные ограничения

Нововведения вступают в силу уже с 15 декабря. Правила распространяются на всех въезжающих на территорию Польши не из стран Шенгенской зоны. В том числе украинцев. Все приезжие обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Его следует сделать не раньше чем за 24 часа до въезда, иначе документ будет считаться недействительным.





Уже с 15 декабря Польша ужесточает карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и распространением нового штамма коронавируса омикрон. На этом фоне усилят контроль на границах и потребуют отрицательный тест.

Со среды 15 декабря все граждане, которые попадают на территорию Польши не из Шенгенской зоны, должны предоставить отрицательный результат теста на ковид, сделанный не позднее чем за сутки до въезда. То есть, это нововведение также касается украинцев.

Также усиливаются карантинные ограничения для самих поляков. С середины декабря общественный транспорт может быть заполнен всего на три четверти, речь идет только о сидячих местах. А вот рестораны, церкви, кинотеатры и концерты смогут посещать еще меньше граждан. До 14 декабря перечисленные учреждения могут быть заполнены на 50%, а с 15 декабря включительно не допускается заполнение более чем на треть.

Также закрываются дискотеки, клубы и другие танцевальные заведения. Ограничения будут действовать и в новогодние праздники. Допускаются праздничные вечеринки, но не более 100 человек одновременно. Также всех жителей домохозяйства, где обнаружат инфицированного коронавирусом, заставят сдавать тест на коронавирус, даже если те прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Планируя поездку в Польшу, учтите новые правила, чтобы требование предоставить отрицательный тест не стало сюрпризом и не испортило планы.